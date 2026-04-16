Tiro con l’arco inclusivo: al via le attività di SportAbili Alba, si cercano volontari

Prima ancora del calendario, c’è una richiesta concreta: la presenza. È da qui che prende forma il progetto di tiro con l’arco promosso da SportAbili Alba, che avvia a Roddi un’attività rivolta a persone con disabilità e, parallelamente, apre alla ricerca di volontari disposti ad affiancare gli istruttori.

Il campo di tiro di via Fontanassa 15 diventa così il punto di partenza di un percorso che non si limita alla pratica sportiva. L’obiettivo è costruire un contesto accessibile, continuativo, capace di sostenere la partecipazione nel tempo. In questo quadro, il ruolo dei volontari non è marginale: si tratta di accompagnare l’attività, facilitare la gestione e contribuire a creare un ambiente accogliente.

Il tiro con l’arco, in questo caso, è strumento più che fine. Una disciplina che permette di lavorare sulla concentrazione, sulla relazione e sulla fiducia, dentro un’impostazione che mette al centro la persona e non la prestazione.

A sostenere l’iniziativa è anche l’associazione Cani Sciolti ODV, che affianca il progetto contribuendo alla sua realizzazione. La collaborazione si inserisce in una rete locale che prova a tenere insieme sport, inclusione e volontariato, senza sovrastrutture.