Il consiglio provinciale del 15 aprile nel segno dell’unanimità

Si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 15 aprile 2026, con inizio alle ore 18, la seduta del Consiglio provinciale, nel corso della quale sono stati esaminati diversi punti iscritti all’ordine del giorno.

Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente, i consiglieri hanno discusso e approvato all’unanimità la variazione al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026–2028, con i relativi allegati, illustrata dalla consigliera con delega alla Programmazione e al Bilancio Ivana Margherita Casale.

Successivamente è stato preso in esame il Piano provinciale 2026–2030 per il controllo del ghiro (Glis glis), finalizzato alla gestione della specie in equilibrio con le esigenze ambientali e produttive del territorio. La genesi del provvedimento e le sue finalità sono state esposte dal dirigente del settore Supporto al territorio Alessandro Risso.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema della mobilità sostenibile, con l’approvazione degli indirizzi strategici per il distretto cicloturistico provinciale e il progetto territoriale “bikeconomy”, presentati dal consigliere con delega al turismo Rocco Pulitanò.

In chiusura di seduta, è stato esaminato e approvato all’unanimità l’ordine del giorno relativo alle problematiche del settore pesca della Provincia di Cuneo, presentato dal capogruppo del gruppo consiliare “La Nostra Provincia”, Davide Sannazzaro.