A Grinzane Cavour inaugura la nuova piazza ai piedi del castello: "Un restyling da 700 mila euro"

C’è una data che chiude un percorso e ne apre un altro: domenica 26 aprile 2026, alle ore 10. È il momento scelto da Grinzane Cavour per inaugurare la nuova piazza Cavour, ridisegnata dopo un intervento complessivo da 700mila euro che ha interessato il cuore storico del paese, proprio ai piedi del Castello, sito riconosciuto dall’Unesco.

Il progetto nasce da un accordo di programma con la Regione Piemonte, che ha sostenuto la parte principale dell’investimento con 585mila euro, affiancata dal cofinanziamento del Comune per 65mila euro e della Fondazione CRC per ulteriori 50mila. La progettazione è stata affidata all’architetto Emanuele Alessandria, mentre i lavori sono stati eseguiti dalla ditta Sam di Monforte d’Alba, con il coinvolgimento di imprese specializzate per alcune lavorazioni specifiche.

L’intervento ha ridisegnato non solo la piazza, ma l’intero sistema di accesso al castello, intervenendo sulla qualità dello spazio pubblico e sulla sua funzionalità. La pavimentazione è stata completamente rifatta con cubetti in pietra e porfido, affiancata da nuovi marciapiedi in pietra di Langa, mentre le linee aeree di luce e telefono sono state interrate e l’illuminazione pubblica integralmente rinnovata.

Un passaggio centrale riguarda l’accessibilità: sono stati realizzati percorsi pedonali continui, pensati per garantire un collegamento sicuro dal centro del paese fino alla salita verso il castello, superando una criticità storica legata alla presenza della strada provinciale. In parallelo, è stata affrontata la messa in sicurezza del muraglione affacciato sulla valle, punto sensibile per la stabilità della collina.

Il progetto ha previsto anche una revisione complessiva del verde e dell’organizzazione degli spazi, con la rimozione di strutture non più utilizzate, come il campo da bocce, e l’introduzione di parcheggi più ordinati. Alcuni alberi sono stati abbattuti e ripiantumati in accordo con la Soprintendenza, in un’ottica di equilibrio tra tutela e rinnovamento.

Da questo intervento prende forma anche un nuovo collegamento verso il Belvedere Gustava, realizzato dalla Fondazione CRC: un percorso illuminato e protetto che attraversa la provinciale e si apre a un punto panoramico, reso possibile anche dalla collaborazione con un privato che ha messo a disposizione due filari di vigna.

“Vogliamo valorizzare il contesto del nostro castello, che è un bene UNESCO. La piazza, che gli fa da cornice, meritava una riqualificazione profonda: non solo per l’aspetto estetico, ma anche per la sicurezza e la funzionalità degli spazi”, aveva spiegato il sindaco Gianfranco Garau nel presentare l’intervento.

Il programma prevede una prima parte istituzionale con i saluti delle autorità e la presenza del presidente della Regione Alberto Cirio. Seguirà la benedizione impartita da don Antonello, momento che accompagnerà simbolicamente l’apertura del nuovo spazio alla comunità.

Nel corso della mattinata sarà inoltre rivolto un ringraziamento alla famiglia Fontanone, che ha messo a disposizione un’area utile all’ampliamento degli spazi e alla realizzazione dei parcheggi nella zona verso il cimitero, contribuendo in modo concreto alla configurazione finale dell’intervento.

(Il rendering del progetto)