Ad Alba, “Ramelli e Pedenovi, storie di coraggio”: incontro pubblico alla sala Riolfo tra memoria e confronto

Venerdì 24 aprile alle ore 18:30, presso la Sala Vittorio Riolfo di Alba, si terrà l’incontro “Ramelli e Pedenovi: storie di coraggio e libertà”, un momento di riflessione dedicato a due figure simbolo di una stagione complessa della storia italiana, segnata da profonde contrapposizioni ideologiche: gli anni di piombo.

All’evento parteciperanno i coautori Guido Giraudo e Andrea Arbizzoni; interverrà l’On. Paola Frassinetti, Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’incontro sarà introdotto da Emanuele Bolla, consigliere comunale.

Questo appuntamento rappresenta l’anteprima del festival culturale “Salotti fuori”, ciclo di incontri che intende creare un nuovo spazio di confronto culturale in città, aperto e fuori dagli schemi.

In un tempo in cui il dibattito pubblico appare spesso appiattito, iniziative come questa vogliono riaffermare il diritto a un confronto autentico, fondato sul rispetto, sull’approfondimento e sulla consapevolezza.