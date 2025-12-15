Cena al buio al Lovera Palace: Cuneo scommette sul turismo inclusivo

Si è svolta in un clima di forte partecipazione ed intensa emozione la “Cena al buio” organizzata dal ristorante Lovera Palace di Cuneo, un’iniziativa capace di unire alta ristorazione, sensibilizzazione sociale e inclusione.

Nel corso della serata il presidente degli albergatori, Giorgio Chiesa, e il direttore di Confcommercio Bra, Luigi Barbero, hanno presentato il progetto “Vista senza limiti”, promosso da Confcommercio provinciale in collaborazione con la Camera di Commercio e le ATL di Alba e Cuneo.

Un progetto che punta a rendere accessibili a persone non vedenti e non udenti i video informativi, i contenuti turistici e i menù dei ristoranti, favorendo un’esperienza più inclusiva e autonoma per tutti i visitatori.

«L’accessibilità non è un elemento aggiuntivo, ma una condizione indispensabile per un turismo moderno e di qualità», ha sottolineato Giorgio Chiesa. «Iniziative come questa dimostrano come il nostro territorio sappia coniugare accoglienza, sensibilità e innovazione».

Sulla stessa linea Luigi Barbero, direttore di Confcommercio Bra, che ha evidenziato il valore concreto del progetto: «Con “Vista senza limiti” vogliamo offrire strumenti pratici che permettano anche a non vedenti e non udenti di accedere in modo semplice e diretto alle informazioni turistiche e ai menù dei ristoranti. L’inclusione passa attraverso soluzioni concrete, non solo attraverso le buone intenzioni».

La cena al buio, svolta interamente senza l’uso della vista, ha permesso ai partecipanti di vivere in prima persona un’esperienza fortemente coinvolgente, affidandosi agli altri sensi – tatto, udito, olfatto e gusto – per apprezzare il menù e l’ambiente. Un percorso sensoriale che ha suscitato emozioni profonde e momenti di riflessione condivisa.

«È stata un’esperienza intensa e toccante, che ci ha aiutato a comprendere meglio le difficoltà quotidiane di chi vive una disabilità visiva», hanno commentato molti dei partecipanti al termine della serata, sottolineando l’alto livello della proposta gastronomica e l’efficacia del messaggio sociale.

L’iniziativa conferma l’impegno delle realtà economiche e associative locali nel promuovere un modello di turismo inclusivo, capace di valorizzare il territorio cuneese rendendolo sempre più accogliente, accessibile e attento alle esigenze di tutti