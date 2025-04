Al via il corso Cai di escursionismo estivo avanzato E2

Sta per iniziare il corso di escursionismo estivo avanzato E2, organizzato dalla Scuola Intersezionale di Escursionismo delle Sezioni Monviso Saluzzo, Racconigi e Carmagnola.

Il corso è rivolto a escursionisti con esperienza di base, che già frequentano la montagna su percorsi semplici e desiderano approfondire le proprie competenze e conoscenze.

Venerdì 18 aprile 2025, alle ore 21, presso la sede Cai di Saluzzo, si terrà la serata di presentazione, in cui verranno illustrati i dettagli dell'attività che avrà inizio l'8 maggio.

Il corso prevede sei lezioni teoriche sui seguenti temi:

- La montagna e l’escursionismo avanzato secondo il Cai

- Il corso e l’ambiente dell’escursionista esperto

- Equipaggiamento, materiali, movimento e preparazione fisica

- Orientamento avanzato con uso di mappe e GPS

- Meteorologia applicata all’ambiente montano

- Gestione delle emergenze e riduzione dei rischi su percorsi impegnativi

- Sentieristica

- Lettura del paesaggio e corretto approccio per la tutela dell’ambiente

- Trekking, cammini e sentiero Italia, escursioni impegnative e rifugi

Le lezioni si terranno il giovedì sera nelle seguenti date: 8 maggio, 22 maggio, 5 giugno, 19 giugno e 3 luglio. Seguiranno uscite pratiche sul territorio nelle domeniche: 11 maggio, 25 maggio, 8 giugno e 22 giugno, per concludersi con un weekend in rifugio il 5 e 6 luglio.

Il corso non solo fornirà gli strumenti necessari per godere della montagna in modo consapevole e sicuro, ma costituirà anche una preparazione fondamentale per altri corsi più avanzati, come quelli di speleologia, alpinismo e sci alpinismo, grazie all'esperienza di un gruppo qualificato di istruttori.