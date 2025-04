Anche quest’anno il Mallé di Dronero partecipa all'iniziativa del'Associazione Nazionale Case della Memoria

Un weekend ricco di incontri ed interessanti iniziative per il Museo Mallé di Dronero. Si partirà oggi pomeriggio, sabato 5 aprile, con alle ore 16:30 ed in collaborazione con Mamo Educational Foundation, la presentazione delle mirabolanti scalate di Cosimo Zappelli, compagno di Walter Bonatti.

L’iniziativa, pensata nell'ambito della mostra "Bruno Rosano. L'eterna spinta ad andar per monti", vedrà ospite Ada Brunazzi, autrice del volume "Cosimo Zappelli, montagne di emozioni", Universalistiche edizioni. Attraverso i diari, gli articoli dei principali quotidiani dell’epoca, le lettere, i telegrammi e le fotografie, la Brunazzi ripercorrerà le vicende alpinistiche di questo straordinario alpinista, guida alpina, fotografo e scrittore, dagli anni '60 a fine anni '80, raccontando una storia assolutamente inedita.

Cosimo Zappelli, partendo dalle Alpi Apuane e insieme a Walter Bonatti più altri grandi del Gotha dell’alpinismo, ha salito le più alte montagne dell’Europa e del Mondo. É stato, infatti, guida alpina di Courmayeur e maestro di sci e, in tale veste, ha esplorato vette sulle Alpi, in Africa, in Alaska, sulle Ande, in Cina, in Iran, in Caucaso e sull'Himalaya.

“Nel libro di Ada Brunazzi - dice la direttrice e storica delle arti Ivana Mulatero - si scopre come un viareggino ‘marinaio’ sia riuscito a salire le più grandi montagne dell’Europa e del mondo con la determinazione e la risolutezza unite alla sua sensibilità e modestia che hanno permesso di raggiungere risultati e apprezzamenti riservati a ben pochi.”

Anche quest’anno il Museo Mallé partecipa all'iniziativa del'Associazione Nazionale Case della Memoria ed è tra le 8 realtà del Piemonte che prende parte alle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri (in tutto il mondo il 5 e 6 aprile),

In totale sono 143, in 19 regioni italiane, le strutture che hanno aderito all’invito dell’Associazione Nazionale Case della Memoria che, dopo tre edizioni dedicate alle Case museo presenti sul suolo italiano, hanno allargato il loro raggio d’azione.

Domani, domenica 6 aprile, alle ore 15:30, il Museo Mallé proporrà una interessante visita guidata alle sale, nel trentennale della sua apertura, in compagnia della giornalista e poetessa Beatrice Condorelli. Partendo dalla collezione permanente, sarà ripercorsa la vita di Luigi Mallé ed il suo straordinario apporto, con particolare attenzione anche a tutte le iniziative del museo.

Ed a proposito di iniziative, prosegue anche la mostra dedicata alla figura di Bruno Rosano(Pratorotondo di Acceglio, 1954 - Dronero 2022), con una trentina di fotografie in grande formatotratte dall’archivio del grande scialpinista, fotografo e autore di memorabili libri, guide e cartine della Valle Maira.

Ingresso libero e gratuito. La mostra “L’eterna spinta ad andar per i monti”, a cura di Ivana Mulatero, Francesco Revello e Carmen Valoti, rientra nel circuito Abbonamento Musei ed è visitabile fino al 4 maggio, sostenuta dal Comune di Dronero, dalla Mamo Educational Foundation, dalla Galleria Corsotorino18, dalla Banca di Caraglio e dalla Regione Piemonte.

Orari di visita: ogni sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 19. Visite guidate e possibilità di aperture straordinarie infrasettimanali su prenotazione per singoli, gruppi e scolaresche.

Per ulteriori informazioni: museo.malle@comune.dronero.cn.it