Bra, la carica dei 4mila per la 38ª edizione della SuperStraBra Vivicittà [FOTO]

Un sole splendente ha accolto la partenza della SuperStraBra Vivicittà, che domenica 6 aprile ha invaso piazza Caduti per la Libertà e poi vie e dintorni di Bra.

È un appuntamento che si ripete da 38 anni, unendo sport, solidarietà e salute, e che nel 2025 ha contato oltre 7mila biglietti venduti e circa 4mila presenze, tra cui il sindaco Gianni Fogliato, oltre a numerosi amministratori e associazioni del territorio.

«Una bellissima mattinata di festa. La SuperStraBra non è solo la corsa dei braidesi, ma un’occasione per stare insieme e per divertirci. Abbiamo imparato che lo sport ci aiuta a tenerci in buona salute, ma soprattutto a essere comunità», così il primo cittadino che conclude: «Questa è la città che amiamo, ricca di eventi e persone che riempiono le vie e le piazze per incontrarsi e stare in compagnia, grazie ad un modello collaudato di successo, che vede protagonisti il mondo sportivo, le diverse realtà di volontariato, la scuola, diversi quartieri e frazioni e l’amministrazione comunale».

Le temperature gradevoli hanno accompagnato i partecipanti durante la camminata che si è svolta su una distanza di 7,9 chilometri in sicurezza per il lavoro della Polizia Locale e il prezioso aiuto fornito dall’associazione Carabinieri in congedo. Tanti volontari all’opera nei punti ristoro a San Michele con il classico bagnetto verde, salame e vino e a San Matteo per il dolce, mentre all’arrivo sono stati serviti un piatto di pasta al sugo e frutta a volontà, offerti dall’organizzazione, che ringrazia Radio Alba per aver seguito tutta la manifestazione in diretta, gli organi di informazione, nonché gli sponsor BCC, Mercatò e Asselle mobili.

Insomma, una giornata di sport e divertimento, con appassionati e famiglie che hanno animato la manifestazione promossa dalla città di Bra e dall’Uisp comitato territoriale di Bra-Cuneo, per il volontariato, lo sport e la scuola, ricordando Antonio Panero.

Per tutti, adulti e piccini, è stata l’occasione di trascorrere una mattinata d’intrattenimento all’aria aperta, scoprendo le bellezze paesaggistiche di Bra. E ogni anno, un tema per cui battersi: la pace, i diritti umani, il rispetto ambientale, l’uguaglianza sociale, la solidarietà tra i popoli. Perché la libertà (di correre) non sia un privilegio di pochi.

Anche in questa edizione il ricavato sarà suddiviso proporzionalmente tra le società sportive, le associazioni di volontariato, le scuole e gli oratori che si sono dati da fare a staccare almeno 200 biglietti. E adesso non resta che aspettare l’estrazione di circa 2mila euro in buoni spesa in programma tra due settimane. Buona fortuna!

Silvia Gullino

In foto la grande partecipazione alla SuperStraBra Vivicittà