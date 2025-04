Cfpcemon fa il tutto esaurito con l’evento sull’impresa del futuro: AI, etica e capitale umano al centro del dibattito

Grande successo per l’evento promosso da Cfpcemon lo scorso 3 aprile, che ha richiamato oltre 70 tra imprenditori, manager e professionisti del territorio in un momento di confronto strategico sul futuro dell’impresa, dell’innovazione tecnologica e del ruolo dell’intelligenza artificiale.

Un’occasione preziosa per riflettere sulle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro e sulle competenze necessarie per affrontarle con consapevolezza, grazie agli interventi di tre speaker d’eccezione: Luca Zanlungo, consulente del lavoro, Barbara Raso, Temporary HR Manager & Communication expert, e Don Luca Peyron, figura di riferimento nazionale sul rapporto tra etica e tecnologia.

Ad aprire i lavori Luca Zanlungo che ha messo a fuoco i pilastri su cui costruire l’impresa del futuro: sostenibilità, comunicazione efficace, formazione continua, responsabilità etica e impatto sociale. In seguito ha portato un richiamo concreto all’utilità di integrare il welfare aziendale come leva strategica per la competitività.

Barbara Raso ha poi esplorato il potenziale trasformativo della comunicazione, interna ed esterna, come chiave per prevenire conflitti e migliorare le performance. “Migliorare l'ascolto, sviluppare empatia e saper comprendere gli altri sono fondamentali - ha sottolineato - per prevenire conflitti e ottimizzare le performance valorizzando il singolo a beneficio del risultato di squadra.”

A concludere l’incontro, l’intervento di Don Luca Peyron, giurista, docente universitario, sacerdote e fondatore del Servizio per l’Apostolato Digitale. La sua riflessione ha offerto una prospettiva unica sul rapporto tra la tecnologia in generale, l’intelligenza artificiale, il futuro delle persone e l’etica, richiamando le imprese e la collettività a un uso consapevole degli strumenti digitali, sempre orientato alla centralità della persona. Il giorno successivo, Don Peyron ha poi incontrato anche gli studenti Cfpcemon, in un dialogo generazionale volto a ispirare consapevolezza e responsabilità tra i giovani sugli stessi argomenti.

L’iniziativa, molto apprezzata da tutte le persone presenti, si inserisce nell’ampio programma di corsi e servizi alle imprese con cui il CFPcemon supporta quotidianamente lo sviluppo delle aziende del territorio, progettando ed erogando percorsi su misura e orientati alle sfide del mondo del lavoro, anche tramite l’accesso a bandi e finanziamenti.

Vista l’ampia partecipazione e l’interesse suscitato, presto verranno proposti nuovi appuntamenti formativi. Chi volesse rimanere informato può farlo seguendo la pagina Linkedin Cfpcemon o iscrivendosi alla newsletter dedicata alle aziende https://cfpcemon.it/newsletter