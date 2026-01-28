Fiera della Beata Paola di Bene Vagienna, Ambrogio: “Appuntamento nel segno della tradizione e del successo” [VIDEO]

Con l’appuntamento di domenica scorsa, 25 gennaio, la “Fiera della Beata Paola” di Bene Vagienna ha nuovamente radunato con successo i più affezionati frequentatori della rassegna.

La gente si è ritrovata all’ennesimo simbolico momento di festa locale, caratterizzato dal pranzo tipico al Castello dei Conti Costa, dalla fiera commerciale e sorretto soprattutto dalla tradizionale rievocazione storica, che ha celebrato la figura di Paola Gambara Costa, nobildonna vissuta fra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo, data in sposa al conte Ludovico Costa. Divenne beata in seguito alla sua opera miracolosa della trasformazione del cibo, destinato ai poveri, in rose profumate.

“È stata una giornata fantastica, con la Beata Paola che ha fatto l’ennesimo miracolo, portando una domenica di bellissimo sole e un leggero calore fuori stagione. – ha affermato il sindaco di Bene Vagienna, Claudio Ambrogio - Per questo evento, riuscito in modo eccezionale, ringrazio la Pro loco Benese, l’associazione Alpini, i cicloamatori, la Polizia locale, la Protezione Civile, i Carabinieri e tutti i volontari che si sono adoperati per far rendere al massimo la manifestazione”.

“Alla rievocazione storica del miracolo delle rose, che registra sempre una numerosa partecipazione, è stato addirittura impossibile per alcuni accedere da vicino. Ribadisco quindi il mio grazie ai volontari e a tutti coloro che sono venuti a trovarci a Bene Vagienna” – ha ancora evidenziato il primo cittadino.

Appena archiviata l’edizione 2026, si pensa già alla prossima: “Le prospettive sono notevoli, anche perché la Pro loco ha già delle idee future per poter ampliare l’offerta. Visto il successo del pranzo servito al Castello dei Conti Costa, si sta già valutando su come renderlo ancora migliore. Abbiamo pensato inoltre a un testo diverso nel 2027 della rievocazione storica. Ogni anno, quindi, viene resa la tradizione, ma in un modo innovativo, per poter rendere sempre più curiosa la manifestazione, partendo dal momento simbolico della Beata Paola”.

Da non dimenticare che la Fiera proporrà ancora due appuntamenti: venerdì 30 gennaio il concerto della Banda Musicale “Città di Bene Vagienna”, dedicato alla Beata Paola, alle 21 nella chiesa di San Francesco, e la “Gran Serata – Cena al Castello” di sabato 31 gennaio.