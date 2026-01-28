Carte d’identità cartacee: al Comune di Envie open day per il rinnovo

Il Comune di Envie informa i cittadini che, a partire dal 3 agosto, le carte d’identità cartacee non avranno più alcun valore legale in Italia, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Da quella data non saranno più utilizzabili né come documento di riconoscimento sul territorio nazionale né per l’espatrio.

La disposizione rientra nell’applicazione del Regolamento europeo n. 1157/2019, che prevede la progressiva sostituzione dei documenti cartacei con la Carta d’Identità Elettronica (CIE), più sicura e conforme agli standard europei. Le carte cartacee già rilasciate o in corso di rilascio resteranno valide solo fino a tale data.

Per agevolare i cittadini nel rinnovo del documento, il Comune di Envie ha programmato una serie di open day dedicati al rilascio della Carta d’Identità Elettronica, secondo il seguente calendario:

giovedì 12 febbraio dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17, giovedì 26 febbraio dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17, sabato 28 febbraio dalle 8,30 alle 12, giovedì 12 marzo dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17, sabato 14 marzo dalle 8,30 alle 12, giovedì 19 marzo dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17, sabato 11 aprile dalle 8,30 alle 12, giovedì 16 aprile dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17, giovedì 23 aprile dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17.

E ancora: sabato 9 maggio dalle 8,30 alle 12, giovedì 14 maggio dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17, giovedì 28 maggio dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17, sabato 6 giugno dalle 8,30 alle 12, giovedì 11 giugno dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17, giovedì 18 giugno dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17, sabato 4 luglio dalle 8,30 alle 12, giovedì 9 luglio dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17, giovedì 23 luglio dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17.

Nei giorni indicati è obbligatorio prenotare un appuntamento telefonando al numero 0175-278101, interno 1.