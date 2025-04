Cuneo e frazione San Rocco piangono la scomparsa di Francesco Viale, fondatore dell'omonimo negozio di calzature

Buono, affabile con tutti, grande lavoratore, una mano e un sorriso sempre disponibile per gli altri, tutto per la sua famiglia: la comunità di San Rocco Castagnaretta piange la scomparsa del 95enne Francesco Viale, fondatore del negozio Viale Calzature, nel centro storico di Cuneo.

Macchinista in pensione delle ferrovie statali, aprì il negozio Viale Calzature, specializzato in calzature da alpinismo, trekking, running, tempo libero e viaggio, prima in via Cacciatori delle Alpi (dove visse sino al matrimonio, per trasferirsi poi a San Rocco), in seguito nel nuovo edificio in corso Giovanni XXIII.

L’attività è ora proseguita dal figlio Giorgio. Amante della montagna e della valle Stura in particolare, che frequentò per tanti anni, in particolare san Giacomo nel vallone dell’Arma, visse il tempo della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza, mentre il fratello Giorgio, già scomparso, fu mandato in Russia.

Lascia la moglie Adriana Pepino, i figli Giorgio e Andrea, bancario in Intesa Sanpaolo, i nipoti Alessandro, Agnese, Francesco, Giuseppe, Matteo, il fratello Piero.

Il funerale si terrà nella chiesa di San Rocco Castagnaretta martedì 8 aprile alle ore 14.30 (rosario lunedì ore 19 in chiesa parrocchiale, settima mercoledì 16 alle 18,30, trigesima mercoledì 7 maggio ore 18,30).