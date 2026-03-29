Da Cuneo a The Floor, il quiz show dove a sfidarsi sono cento concorrenti

Ci sarà anche il cuneese Simone Zavattaro tra i concorrenti che parteciperanno alla terza edizione di The Floor, quiz show internazionale diventato molto popolare negli ultimi anni.
Prenderà il via il prossimo 6 aprile e sarà condotto da Paola Perego.
The Floor è un gioco a eliminazione in cui 100 concorrenti partono ciascuno da una casella su un grande pavimento digitale (“the floor”). Ogni casella rappresenta una categoria (cinema, sport, musica, geografia, ecc.) sulla quale i concorrenti si sfideranno in duelli uno contro uno. Sfide veloci, basate su qualche immagine o indizio, con lo scopo di conquistare la casella dell'avversario, fino ad eliminare tutti.
Lo scopo, infatti, è conquistare tutto il pavimento e portarsi a casa il montepremi da 100 mila euro.
Ci proverà Simone, 47 anni a giorni, papà di Carlotta. Nella vita si occupa di comunicazione per l'azienda Famù, oltre ad essere da anni il presidente dell'associazione culturale Origami di Cuneo.
Simone ha annunciato la sua partecipazione ma non può, al momento, aggiungere ulteriori dettagli.
Gli facciamo un grande in bocca al lupo e aspettiamo di vederlo il prossimo 6 aprile su Rai Due.