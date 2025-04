Prima assemblea annuale per il nuovo direttivo dell’Ordine Medici di Cuneo.

Il neopresidente Sebastiano Cavalli, in carica dal gennaio 2025, accoglierà i convenuti presentando il nuovo Direttivo, l’esperienza di questi primi mesi di gestione, e gli obiettivi che verranno perseguiti durante il mandato quadriennale.

Essendo l’Assemblea annuale preposta all’approvazione dei Bilanci - quello di chiusura dell’esercizio precedente e quello di previsione per l’anno in corso - il Presidente ed il Tesoriere condivideranno le riflessioni circa lo stato economico dell’Ente e il futuro dello stesso.

“I primi mesi di questo nuovo Direttivo – spiega il dottor Cavalli – sono stati oggetto di necessarie riflessioni finalizzate a preservare la stabilità economica dell’Ente. Vista la previsione di bilancio per il 2025 abbiamo preso atto di come i costi complessivi di gestione risultassero incapienti rispetto alle entrate derivate dalle iscrizioni. Ci siamo subito messi al lavoro per ottimizzare i costi e ridurre l’impatto degli stessi sulla gestione ordinaria”.

“L’OMCeO di Cuneo – prosegue il Presidente – negli anni recenti ha investito parecchio per conseguire la digitalizzazione e l’adeguamento normativo dell’Ente: consulenze, acquisto di hardware e software, formazione del personale, ma anche nuovi servizi da iscrivere a costo annuale. Con l’acquisto del nuovo immobile l’Ordine si è dotato di un ampio salone di rappresentanza, ha consolidato il proprio stato patrimoniale, ma di nuovo ha incrementato costi quali tasse, spese condominiali, gestione e manutenzione. Potrei fare altri esempi, ma mi limito a sottolineare che l’Ordine – come chiunque – subisce anche l’impatto dell’inflazione...non amo focalizzarmi sulle criticità, in ottica costruttiva preferisco concentrarmi sulle soluzioni. Soluzioni che abbiamo individuato preservando gli obiettivi di sviluppo che ci siamo proposti per avvicinare l’Ordine alle reali esigenze degli iscritti, per renderlo più attivo ed incisivo rispetto alle considerevoli problematiche della Sanità italiana. Soprattutto intendiamo avvicinarci al pubblico partecipare alla vita collettiva perseguendo il benessere sanitario, il benessere sociale, ambientale ed economico dei Cittadini. Soluzioni che coincidono con una serie di novità che sarò lieto di condividere durante l’Assemblea”.

Anche quest’anno in occasione dell’Assemblea annuale si svolgerà la tradizionale cerimonia del “Giuramento d’Ippocrate” da parte dei neolaureati, prima di passare alle votazioni di approvazione dei bilanci.