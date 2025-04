Ricordi in uno scatto": un secolo di storia a Torre San Giorgio

Il libro iconografico ‘Ricordi in uno scatto - Torre San Giorgio dal 1900 al 2000’, sarà presentato giovedì 10 aprile alle 21 a Torre San Giorgio nella Pinacoteca Sismonda in Casa Bonino. La pubblicazione è stata ideata e curata dall' associazione Libertas San Giorgio.

Branca Lore Müller, presidente del sodalizio, assieme alla vice Elena Franco raccontano: “Lo scorso giugno a chiusura dell’anno accademico dell'associazione era stata organizzata una mostra fotografica dal titolo ‘Ricordi in uno scatto’. Data la ricchezza raccolta e l’entusiasmo suscitato nelle persone, è stato deciso di trasformarla in un libro. A curare la prefazione è stato il professor Aldo Alessandro Mola. Un’iniziativa che la nostra associazione ha voluto promuovere per arricchire i ‘ricordi’ di questo piccolo, ma nostro, grande paese”

Un viaggio, lungo un secolo, con tanti scorci e personaggi significativi. Ingresso gratuito.