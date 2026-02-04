Arriva a Bene Vagienna lo spettacolo teatrale "Mi abbatto e sono felice"

Arriva a Bene Vagienna Mi abbatto e sono felice, uno spettacolo teatrale che, con ironia e delicatezza, invita a riflettere sul rapporto tra l’uomo e la natura e sull’importanza delle relazioni, mettendo a confronto mondi e generazioni diverse. In scena sabato 7 febbraio alle ore 21.00 presso la Sala Don Giraudo, lo spettacolo costruisce un dialogo ideale tra la società di Nonno Michele, fondata su tempo, cura e concretezza, e quella frenetica dei giorni nostri, sempre più veloce e disconnessa.

Mi abbatto e sono felice è uno spettacolo di grande successo: quattro premi vinti e oltre dodici anni di tournée in Italia e in Europa, fino ad arrivare lo scorso aprile in Africa, dove è stato accolto con grande partecipazione di pubblico e critica. Un percorso lungo e significativo che conferma la forza universale del racconto e la sua capacità di parlare a culture e generazioni diverse.

In scena Daniele Ronco, direttore artistico di Mulino ad Arte, già ospite del cartellone della Sala Don Giraudo con gli spettacoli Margherito e C’è tempo per tornare a casa. Con il suo stile diretto e coinvolgente, Ronco accompagna il pubblico in un viaggio fatto di parole, immagini e memoria, capace di far sorridere e, allo stesso tempo, interrogare. Uno spettacolo che non offre risposte preconfezionate, ma apre spazi di ascolto e riflessione, ricordandoci quanto siano fondamentali le relazioni — con gli altri, con il tempo e con il mondo che abitiamo.