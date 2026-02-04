Visita speciale a Busca sotterranea alla mostra SBAM! e un curioso tour alla scoperta dei luoghi underground della città

Domenica 8 febbraio, lo staff di Casa Francotto offre un tour piuttosto curioso alla scoperta dei luoghi underground della città.



Il ritrovo è previsto in Casa Francotto alle ore 15 a cui seguirà la visita guidata all’interno della rassegna espositiva. In seguito sarà possibile visitare i luoghi sotterranei di Busca con un accompagnatore abilitato. Un’occasione davvero unica che rientra nell’iniziativa “1 biglietto 2 eventi” che da qualche anno Casa Francotto propone e che mira a valorizzare i beni del territorio attraverso esperienze nuove e adatte a tutti. L’attività durerà all’incirca due ore e mezza. Si consiglia di avere con sé una torcia/pila frontale.



Prenotazione obbligatoria per ciascun evento collaterale al 371 542 0603 oppure scrivendo una mail a info@casafrancotto.it (orario di segreteria lunedì – domenica dalle 14 alle 18).

Tutti gli eventi prevedono un biglietto unico: 12€ (non sono previste riduzioni per questioni organizzative)

Gratuità per gli under 16.



Il programma prevede poi per domenica 22 febbraio l'escursione alle Cave di Alabastro.