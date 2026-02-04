Al via il laboratorio poetico di scrittura creativa "Parole d'argento"

Prende il via a Busca “Parole d’Argento”, laboratorio poetico di scrittura creativa promosso da Spazio Anziani, in programma lunedì 9, 16 e 23 febbraio, dalle ore 15.00 alle 17.00, presso il Salone Maria Aimar.

Il percorso propone uno spazio di ascolto e condivisione, in cui la parola diventa strumento per raccontare e riconoscere la propria storia. Il laboratorio si articola in tre incontri, collegati tra loro ma frequentabili anche singolarmente, ed è aperto a tutti, senza prerequisiti.

Gli appuntamenti saranno condotti da Alice Umana, autrice per Orecchio Acerbo Editore e cantastorie in rima.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 379 1597895.