Cerimonia delle candele della FIDAPA Mondovi

Come ogni anno nel mese di aprile si è tenuto l'evento della "Cerimonia delle candele" della FIDAPA Mondovì.

All'inizio della serara ogni candela che è stata accesa rappresentava uno Stato nel quale è attiva la Fidapa. Purtroppo alcuni di questi Paesi vivono un periodo difficile: si è quindi tenuto un minuto di silenzio per le persone che si trovano in gravi difficoltà. La pace e la solidarietà sono i principi che guidano le iniziative messe in atto dalla Federazione Italiana Donne Arti Professioni e affari.

La presidente della Fidapa Mondovi, Mariangela Schellino, ha evidenziato e condiviso le finalità della presidente nazionale: ispirare, innovare, responsabilizzare e un anno 2025 ispirandosi alla speranza e nel credere alla missione: "Essere donne che costruiscono porte e non muri".

Il sindaco di Mondovì Luca Robaldo ha sottolineato quanto sia importante l'operatività della Fidapa sul territorio.

La presidente del Distretto Nord Ovest Silvia Moglia ha spiegato come questa cerimonia sia un momento importante per la vita associativa e che è fondamentale sensibilizzare il territorio per iniziative che coincidano con gli obiettivi e soprattutto ha evidenziato: "Facciamo diventare il rispetto la priorità della nostra vita."

Nella serata erano presenti la comandante Francesca Borelli della Compagnia dei Carabinieri di Mondovì, i consiglieri comunali Maurizio Ippoliti e Laura Barello, la presidente Rotary Silvia Tonelli e la presidente Inner Wheel Gianna Ghiazza.