A Monforte d'Alba una mostra tra la millenaria arte del bonsai e la creatività dell’arte contemporanea

In occasione della Pasquetta nella Saracca organizzata dalla Proloco di Monforte d’Alba nei giorni di Pasqua e Pasquetta, il Museo Martina ospita una mostra unica e affascinante dal titolo “Tra-Piantә - Dialoghi tra l’antica tradizione del bonsai e l’arte occidentale contemporanea”, che si terrà nei giorni 20 e 21 aprile 2025.

La mostra esplora il connubio tra la millenaria arte del bonsai e la creatività dell’arte contemporanea, creando un dialogo inedito tra tradizione e innovazione, natura e espressione artistica. Il Museo dedicato al Colonnello Martina è un importante punto di riferimento culturale nel cuore di Monforte d’Alba, con una ricca offerta di esposizioni relative alla storia e alla cultura locale.

In questa occasione il museo diventa il palcoscenico ideale per un evento che celebra l’incontro tra due mondi affascinanti e profondi. La mostra è a cura di Valentina Aceto e Alessandro Bovio. Valentina Aceto è un’artista che vive e lavora tra Asti e Alba, gestendo anche lo spazio espositivo S’ART ad Alba, mentre Alessandro Bovio è un esperto bonsaista e gestore del giardino-vivaio “Zenji-en” a Monforte d’Alba.

“L’idea di questa mostra è nata da un desiderio di unire l’antica tradizione del bonsai con l’arte contemporanea - dice Alessandra Bovio -. Pochi anni fa, ho avuto l’opportunità di allestire una prima esposizione di bonsai nella biblioteca comunale, ma sentivo che mancava qualcosa. Volevo spingermi oltre e fare un passo in più, creando un dialogo tra l’arte visiva e le piante, dando così vita a un’esperienza multisensoriale per il pubblico. In quel momento ho contattato quindi Valentina esponendole la mia idea, immediatamente accolta con entusiasmo. La cultura del bonsai ha radici profonde, ma la sua visione estetica può arricchirsi attraverso l’interazione con l’arte contemporanea. Volevamo unire due mondi che possono sembrare lontani ma che, in realtà, sono molto più simili di quanto si pensi, entrambi legati alla ricerca del perfezionamento e alla bellezza delle forme naturali.”

Sono stati coinvolti artiste e artisti locali che si sono distinti nelle loro rispettive discipline. Espongono: Gabriella Rosso, Manuela Incorvaia, Martina Aimo e Piercarlo Favro, Letizia Veiluva, Paolo Vergnano, Ciro Rispoli, Matteo Michele Bisaccia, insieme a numerosi Bonsai Club, tra cui il Bonsai Club Colline Chieresi, Futura Bonsai Club, Jikan-En Bonsai Club, Bonsai Club Torino, Bonsainsieme, Ponente Bonsai Savona e Bonsai Club Rivalta.

Nella prima parte della mostra, nelle sale della biblioteca, alcuni bonsai sono presentati secondo l’esposizione tradizionale seki kazari e proseguendo attraverso le sale del museo, le opere degli artisti si fonderanno con i bonsai

“Siamo molto emozionati per questo evento - puntualizza Valentina Aceto -, che rappresenta un’opportunità unica per il pubblico di vedere l’arte che dialoga con la natura in un contesto straordinario come quello del Museo Martina, immerso nel cuore delle Langhe. Sarà una vera festa per tutti i sensi".

La mostra sarà aperta al pubblico nei giorni 20 e 21 aprile 2025, dalle ore 10:00 alle 18:00, con ingresso a offerta libera.