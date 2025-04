Sale Langhe festeggia il 25 aprile con il "Concerto per la Liberazione"

Si terranno venerdì 25 aprile a Sale delle Langhe le celebrazioni per l’80º anniversario della Liberazione.

Alle 16 la consegna della Costituzione ai diciottenni in municipio e a seguire la tradizionale deposizione delle corone d’alloro ai monumenti ai caduti, sia nel centro del paese che i borgata Arbi.

Alle 17 presso la chiesa parrocchiale si terrà poi il "Concerto per la Liberazione" con l’esibizione di Serena Garelli (soprano), Diana Ivrea (violino), Michela Varda (pianoforte), Carlo Carlotto (voce narrante).

Nell'ambito delle celebrazioni per il 25 aprile, l'Amministrazione Comunale salese in collaborazione con la Società Agricola di Mutuo Soccorso, in prossimità dell'Anniversario della Liberazione d'Italia è lieta di ospitare la presentazione del libro "Quella terribile stagione" dello scrittore Antonio Rossello che dialogherà con Paolo Canavese. L'appuntamento sarà mercoledì 23 aprile alle 20,30.