A Mondovì si raccoglie materiale per la missione UNIFIL in Libano

In riferimento alla missione UNIFIL che nei prossimi mesi vedrà impegnato nel territorio del Libano il 2° Reggimento Alpini di Cuneo, il Comune di Mondovì e l’ANA – Sezione di Mondovì promuovono una raccolta di materiale sanitario (non deperibile e non medicinale), vestiario, didattico-scolastico e ludico da destinare alla popolazione libanese in difficoltà, con particolare riferimento a coloro che vivono nella parte meridionale del Paese posta al confine con le zone di guerra. La Sezione ANA di Mondovì in particolare, si occuperà della raccolta del materiale e della sua diretta consegna al contingente in partenza per il Libano.

Gli interessati potranno consegnare il suddetto materiale presso la Sala Conferenze “Capitano L. Scimè” di Corso Statuto n. 11/D nei seguenti giorni e orari:

martedì 15/04/2025 dalle ore 9.00 alle ore 11.00

venerdì 18/04/2025 dalle ore 9.00 alle ore 11.00

mercoledì 23/04/2025 dalle ore 9.00 alle ore 11.00

martedì 29/04/2025 dalle ore 9.00 alle ore 11.00



Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi all’ANA – Sezione di Mondovì (0174. 42955) oppure agli uffici comunali al numero 0174.559263.