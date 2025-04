Cimiteri cittadini: l’Amministrazione di Mondovì investe più di 40mila euro tra lavori di ripristino e manutenzione

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per la manutenzione dei cimiteri frazionali e per la bonifica di una parte del campo comune del cimitero urbano. Negli scorsi mesi in particolare, presso il cimitero di Breolungi si è proceduto con il rifacimento del tetto, l’installazione delle tubazioni per lo scarico delle acque, l’esecuzione di specifici drenaggi per la regimazione idrica, la tinteggiatura delle facciate e il ripristino puntuale dell’intonaco ammalorato. Nel cimitero di San Biagio, invece, è stata sistemata la fontana con un apposito basamento in calcestruzzo e si è parimenti provveduto con la fornitura e la posa delle finestre. A San Quintino, ancora, è stato ripassato il manto della copertura, mentre nei pressi del campo comune del cimitero urbano è stata realizzata l’apposita area per le sepolture dei fedeli di religione islamica.

"Continuiamo ad attenzionare le frazioni e i rispettivi luoghi di culto con interventi mirati alla salvaguardia infrastrutturale di medio e lungo periodo – il commento del sindaco e della consigliera delegata – ma soprattutto doverosi per onorare la memoria dei nostri cari. Più di quaranta mila euro investiti per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, ma anche per la bonifica di una nuova parte del campo comune, a testimonianza dell’attenzione e della sensibilità verso l’intera comunità monregalese e verso tutte le professioni religiose. Un sincero ringraziamento ai Capi Cantone e ai Consigli frazionali per le preziose segnalazioni: nel prossimo Consiglio comunale stanzieremo ulteriori risorse destinate proprio ad analoghe attività manutentive".