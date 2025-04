Apro Formazione aderisce a “Guerre Silenziose”: iniziativa dell'Ufficio Pace del Comune di Alba, in partenariato con Emergency

Apro Formazione ha aderito a “Guerre Silenziose”, l’iniziativa formativa dell'Ufficio Pace del Comune di Alba, in partenariato con Emergency rivolta agli allievi del settore Tech e Beauty and Wellness di Apro Formazione. Il progetto, reso possibile grazie al prezioso contributo di Carlo Casavecchia, volontario di Emergency, e degli operatori dell'Ufficio Pace, mira a trasformare l'aula in un vero e proprio laboratorio di scoperta e riflessione su temi cruciali del nostro tempo come la “pace e la guerra”.

L’iniziativa verte su un percorso tematico di scoperta e approfondimento di argomenti di attualità connessi ai conflitti internazionali esistenti e di concetti quali guerra/pace/non violenza. In particolare, si intende stimolare un dibattito aperto su informazioni, percezioni e vissuti relativi ai contenuti trattati con l’intento di favorire lo sviluppo di competenze trasversali utili quali il senso critico e la capacità di lettura di fenomeni sociali e politici complessi.

Il progetto si articola in moduli di 3 incontri ciascuno per ogni gruppo classe realizzati attraverso l’utilizzo di tecniche di educazione non-formale e attività laboratoriali in collaborazione con i volontari dell’Associazione Emergency. L'esperienza diretta e la testimonianza di Carlo Casavecchia offrono agli studenti una prospettiva unica e toccante sulle realtà affrontate da Emergency nei teatri di conflitto e sull'importanza della costruzione della pace.

Il progetto coinvolge gli studenti degli indirizzi di elettromeccanica, di estetica e di acconciatura di Apro Formazione e rappresenta un'importante opportunità per i giovani studenti di sviluppare una maggiore consapevolezza delle dinamiche globali, promuovendo al contempo valori di pace, solidarietà e non violenza. L'Amministrazione Comunale di Alba, Emergency e Apro Formazione credono fermamente nel potere dell'educazione come strumento fondamentale per costruire un futuro più giusto e pacifico.