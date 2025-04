Il Lions Club di Cuneo consegna il Tricolore agli studenti

È stata battezzata “La consegna del Tricolore”, la giornata ideata da Lions Club Cuneo, che coinvolge i ragazzi delle scuole ed ha lo scopo di far visitare ai più giovani alcuni luoghi storici della città ma anche far vivere loro un’esperienza diversa, che difficilmente dimenticheranno, conoscendo più da vicino le attività svolte nella Caserma Vian di San Rocco Castagnaretta dal 2º Reggimento Alpini e visitando quel luogo ricco di storia e di emozioni che è il Memoriale degli Alpini.

Il momento più significativo è stata la consegna ai ragazzi della bandiera italiana. “Un’esperienza davvero emozionante - sottolinea il presidente dei Lions Club Cuneo Franco Civallero - per noi organizzatori, ma anche per gli studenti che ho visto attenti e partecipi, dimostrando il loro interesse attraverso le molte domande rivolte agli accompagnatori”.

Sono stati 74 gli studenti delle classi 5° dell’Istituto Scolastico Comprensivo - Cuneo Corso Soleri, che hanno partecipato insieme a quattro loro insegnanti. La mattinata è iniziata presto, con un pullman che da Corso Nizza li ha portati presso la caserma Vian.

Ad accoglierli, gli onori degli Alpini del 2º Reggimento Alpini con la cerimonia dell’alzabandiera e il canto dell’Inno di Mameli, alla presenza del comandante, il colonnello Davide Marini. Molto interessante per gli studenti è stata la presentazione delle attività di pace che gli Alpini svolgono per in Italia e all’estero, presentate attraverso significativi filmati.

Dopo aver visitato le sale storiche della caserma di San Rocco Castagnaretta, ai ragazzi è toccata una vera “esperienza operativa”, con le dimostrazioni sportive e le esercitazioni dei mezzi corazzati in dotazione al Reggimento.

Naturalmente non poteva mancare “il rancio”, il pranzo in caserma proprio come gli Alpini. Finita l’esperienza alla Vian, ai ragazzi è stato donato il Tricolore, per poi recarsi al Memoriale dell’ex Stazione Gesso di Cuneo, dove a fare gli onori di casa li attendeva il presidente del Memoriale, il professor Aldo Meinero, coadiuvato da un gruppo di Penne nere in congedo e volontari dell’Ana.

I ragazzi sono rimasti rapiti dai racconti storici e dai cimeli in mostra al Memoriale: incuriositi hanno rivolto molte domande e richiesto molte spiegazioni.

“A guardare i visi degli studenti e ad ascoltare le loro domande - conclude il presidente dei Lions Club Cuneo Franco Civallero - sono certo che per loro questa è stata una bella giornata, ricca di novità e di emozioni. Una lezione fuori dalla aule scolastiche per conoscere la nostra Storia e non dimenticare chi ha difeso con la vita la nostra Patria e chi, ancora oggi, si adopera per la sicurezza del nostro Paese ed è sempre in prima linea per portare aiuti alle popolazioni anche fuori dall’Italia. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata, dal 2° Reggimento Alpini allo staff del Memoriale e poi naturalmente un grazie particolare agli studenti e ai loro insegnanti che hanno voluto condividere con noi questa bella esperienza”.