La Strada provinciale 265 chiusa tra Mango e Mompiano da maggio ad agosto per lavori

Chi percorre abitualmente la strada provinciale 265, tra Mango e Mompiano (frazione tra le più alte del comune di Trezzo Tinella), dovrà cambiare rotta per tutta l’estate. A partire dalle 7 di mattina di lunedì 5 maggio 2025, infatti, scatterà la chiusura totale al traffico del tratto compreso tra il bivio con la S.P. 200 per Neviglie e il bivio con la S.P. 230 per Mompiano, in corrispondenza del km 3+900. La riapertura è prevista entro l’8 agosto 2025, salvo imprevisti, con lavori che proseguiranno a orario continuato.

Il motivo? Un intervento strutturale importante. Si tratta della sistemazione di una frana e della messa in sicurezza dell’intero corpo stradale, compromesso da tempo. Il progetto, curato dalla Provincia di Cuneo, prevede il taglio della sovrastruttura esistente, scavi a sezione obbligata, la realizzazione di micropali di fondazione, cordoli e bitumatura di ripristino.

"Le dimensioni dei macchinari necessari – si legge nell’ordinanza firmata dal dirigente Danilo Bruna – non permettono il passaggio in sicurezza di altri veicoli durante i lavori, motivo per cui è indispensabile chiudere totalmente la strada interessata". Le coordinate esatte del cantiere sono latitudine 44°39'22.5"N e longitudine 8°08'04.1"E, a un'altitudine di 610 metri.

L’opera è parte di due distinti interventi finanziati con fondi pubblici: uno relativo al tronco Mango–Mompiano, l’altro nel tratto che ricade sotto il Comune di Trezzo Tinella.

L’impresa incaricata, la S.A.M. Costruzioni S.r.l. di Cherasco, dovrà installare e mantenere la segnaletica di deviazione per tutta la durata del cantiere, garantendo la sorveglianza e la sicurezza del tratto. In caso di emergenze, la viabilità alternativa verrà concordata con gli enti competenti.

Per gli automobilisti della zona – e in particolare per i mezzi agricoli, gli operatori locali e i residenti tra Mango, Neviglie, Rocchetta Belbo, Benevello e Mompiano – si tratta di un disagio rilevante, ma necessario per mettere finalmente in sicurezza una strada da troppo tempo fragile.