Nasce la Biblioteca dei Semi di Valle Po

La Biblioteca dei Semi di Valle Po nasce per promuovere un percorso di sensibilizzazione alla biodiversità della Riserva della Biosfera del Monviso e alla condivisione delle conoscenze legate alla coltivazione naturale, un progetto realizzato grazie al Bando “Siti naturali UNESCO e ZEA per l’educazione ambientale 2023, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

La costituzione della "Biblioteca dei Semi di Valle Po" è stata realizzata nell’ambito del progetto “Piccoli custodi delle biodiversità”, proposto dal Giardino delle Essenze dei Castelli di Lagnasco, vede la collaborazione dei due Istituti Scolastici della Valle Po: l’Istituto Comprensivo di Sanfront Paesana con tutte le classi della Scuola Primaria di Paesana, l’Istituto Comprensivo di Revello con le classi seconde e quarte della Scuola Primaria e classi prime della Scuola Secondaria e tutte le classi della Scuola Primaria di Envie, il Comune di Revello e la Biblioteca Civica del Comune di Revello.

L’idea della biblioteca dei semi è quella di diffondere la cultura di accesso ai semi, come valore nel sostegno alla biodiversità e all’attenzione all’ambiente: l’oggetto da prendere in prestito in questo caso non sarà un libro, ma alcuni semi dei quale prendersi cura, coltivandoli, facendoli crescere e far frutti, restituendo poi i semi nuovi.

L'iniziativa sarà presentata il 24 aprile alle 15.30 presso Sala Polivalente di Paesana e il 21 maggio alle 12.00 a Revello presso la Biblioteca Civica di Revello.

Parteciperanno all’evento di inaugurazione rappresentanti della Riserva della Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso e rappresentanti dal GAL Tradizione Terre Occitane. L’inaugurazione a Revello della Biblioteca dei semi sarà anche in presenza del sindaco Paolo Maria Vincenzo Motta e dell’assessore Katia Disderi.

Tanti i valori e i fini racchiusi in questo percorso verde: sensibilizzare alla conservazione di varietà vegetali attraverso la condivisione dei semi, valorizzare la biodiversità agricola del territorio con un catalogo di semi locali e da conservazione, rendere i semi accessibili a tutti i cittadini, valorizzare gli orti scolastici ponendo attenzione all’importanza dell’educazione delle nuove generazioni a prendersi cura della terra e a conoscere le buone pratiche di agricoltura biologica per una crescita rispettosa della natura. Il catalogo comprende una selezione di semi, piante aromatiche e da orto, fiori apprezzati dalle api, favorendo così la tutela della tradizione agricola locale e il supporto agli insetti impollinatori. I semi scelti sono stati selezionati e forniti dall’azienda agricola Giardino delle Essenze di Lenuta Scorneica in collaborazione con i docenti dei due Istituti Comprensivi.

Il servizio “Biblioteca dei Semi” sarà disponibile esclusivamente presso la Scuola Primaria di Paesana e Biblioteca Civica di Revello Partecipazione agli incontri libera e gratuita. Per informazioni: 3493311672, giardino.lagnasco@gmail.com, o sul sito del Giardino delle Essenze: www.giardinodelleessenze.org