Garessio, cavo elettrico sfiamma in centro paese: intervengono i Vigili del Fuoco

Intervento questa mattina, mercoledì 16 aprile, per la messa in sicurezza di un cavo elettrico che sfiammava, probabilmente a causa di un guasto, nella centrale via Vittorio Emanuele II.

L'allarme è scattato verso le 9.30, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari del locale distaccamento per la messa in sicurezza, congiuntamente alla Polizia locale per la gestione della viabilità e la momentanea interdizione al traffico pedonale per motivi di sicurezza.

I tecnici dell'Enel stanno lavorando per la riparazione e il ripristino del cavo.