"Arrivata la serie C, ora serve lo stadio": Fratelli d'Italia passa la palla all'amministrazione braidese

Con la vittoria ad Imperia di domenica scorsa, 13 aprile, il Bra Calcio ha riconquistato la Serie C, evento che ha trovato grande spazio sui nostri giornali.

Fratelli d'Italia - Circolo territoriale di Bra, ha inviato un comunicato con il quale porge le più vive congratulazioni per il prestigioso risultato.

"Riteniamo che lo sport - scrivono - sia uno strumento educativo e sociale che insegna valori fondamentali: lealtà, rispetto, tolleranza, impegno e fiducia in se stessi e negli altri e che, oltre ad avere un ruolo fondamentale nel passaggio da bambini ad adulti responsabili, sia tra gli strumenti migliori per riunire i giovani, aiutarli ad affrontare le sfide quotidiane superando differenze culturali, linguistiche, religiose, sociali e ideologiche. Lo sport, come diceva Nelson Mandela: "ha il potere di cambiare il mondo e di risvegliare la speranza dove prima c'era solo disperazione".

C'è una seconda parte: "Arrivata la Serie C, ora bisogna pensare allo stadio, che deve essere adeguato alle norme previste per il regolare svolgimento del Campionato. Ma la palla ora passa all'Amministrazione comunale, che dovrà fare tutto il possibile perché la squadra braidese abbia al più presto una sede adeguata per affrontare le nuove sfide. Un'operazione ardua e complessa, non c'è dubbio, ma che con la collaborazione e l’esame di tutte le idee possibili può e deve trovare quanto prima risposte concrete".

Fratelli d'Italia allunga la mano all'amministrazione, perché il Bra Calcio è un vanto della città, senza colori e bandiere.