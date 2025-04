Da Piasco ad Annecy in Alta Savoia per il programma europeo Erasmus+

Esperienza memorabile per i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Venasca-Costigliole Saluzzo, che la settimana scorsa sono stati protagonisti del programma Europeo Erasmus+ dedicato alla mobilità studenti. Dal 7 all’ 11 aprile, 23 alunni delle classi 2 A e 2 B di Piasco si sono recati ad Annecy in Alta Savoia, dove hanno vissuto una settimana di scambio con il Collège La Salle di Pringy-Annecy nell’ambito del progetto “Musique et châteaux: Piémont et Haute Savoie se rencontrent bientôt". Dopo l’accoglienza della scuola francese a Piasco e in Valle Varaita lo scorso ottobre 2024, il progetto ha consentito a due classi intere di recarsi gratuitamente all’estero e vivere l’esperienza di scambio e di formazione.



Il programma della settimana è stato ricchissimo ed ha permesso agli alunni di lavorare su tematiche speculari alla visita dei francesi in Italia, ossia la scoperta del territorio e del suo patrimonio storico e artistico; in particolare gli studenti hanno potuto conoscere gli usi e costumi dell’Alta Savoia con la visita al Musée Savoien e i centri storici delle cittadine di Chambéry ed Annecy, grazie ad una caccia al tesoro che li ha guidati tra i monumenti ed i quartieri delle due cittadine savoiarde.

La visita al Château de Montrottier ha permesso a tutto il gruppo di approfondire le conoscenze sulla storia di questa regione, mentre il giro in battello sul lago e l’escursione alle Gorges du Fier hanno aiutato a conoscere le caratteristiche e peculiarità morfologiche di questo versante delle Alpi (Lorenzo, 2A: “Il percorso nel canyon era fantastico: offriva una vista spettacolare sul fiume e permetteva di sporgersi senza rischi”). Anche la cucina ha avuto la sua parte. Oltre alle specialità francesi che le famiglie hanno preparato per i ragazzi (Brayan, 2A: “Ho mangiato da re!”; Andrea, 2A: "Ho assaggiato cibi mai assaggiati prima!”) , presso la formaggeria di Manigod si è potuto avere un assaggio di formaggi tipici di questo territorio. Infine, non si possono dimenticare le attività svolte al Collège La Salle, dove gli alunni francesi hanno accompagnato i corrispondenti alla visita della scuola e degli spazi educativi di cui godono ogni giorno (Sebastiano, 2A: “La scuola mi ha colpito in modo particolare: era un edificio gigantesco, con un cortile esterno magnifico con campi da calcio e da basket. Possedeva inoltre un gran numero di rampe di scale che collegavano dei corridoi zeppi di aule per svolgere le lezioni”) e dove i due gruppi di entrambe le nazionalità hanno collaborato insieme alla creazione di fumetti personalizzati oltre che partecipato all’interessante lezione bilingue sull’Unione Europea, tenuta da una ragazza italiana che svolge il servizio civile internazionale ad Annecy. L’esperienza ha permesso ai ragazzi di vivere momenti di intensa socialità tra di loro e coi coetanei francesi (Emma ed Ester, 2B: “A noi è piaciuto trascorrere del tempo con le nostre corrispondenti e conoscere le loro famiglie. Ci hanno preparato un’ottima cena!”), promuovendo un approccio culturalmente e civicamente aperto agli altri; l’uso costante della lingua francese ha poi rappresentato un valore aggiunto a questa importante esperienza formativa ed umana (Agnese, 2A: “Ho provato a farmi capire in francese”).

L’entusiasmo ha contagiato anche i docenti accompagnatori: “Dopo tanto lavoro di preparazione del progetto e degli alunni in classe, abbiamo toccato con mano lo spirito di adattamento e la semplicità dei ragazzi. Ringraziamo le famiglie che ci hanno dato fiducia e la Dirigente Scolastica che ci ha sostenuto in questa avventura cominciata già lo scorso anno con le classi di Venasca e Sampeyre e che speriamo possa essere vissuta il prossimo anno dai ragazzi di Costigliole. Siamo felici di poter offrire a tutti i plessi l’opportunità di partecipare al progetto totalmente finanziato dall’Unione Europea”.