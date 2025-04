Cuneo: una nuova categoria per le segnalazioni sull'app Municipium

È attiva da oggi la nuova categoria “Connessione fibra ottica” su Municipium, l’applicativo lanciato lo scorso inverno che permette di inviare segnalazioni in merito a problematiche riscontrate dai cittadini sul territorio comunale. Si tratta delle segnalazioni riguardanti i problemi che i cittadini possono incontrare con gli operatori delle linee telefoniche che non riescono a connettere, tramite fibra ottica, le abitazioni all'interno dei condomini.

Nonostante l’amministrazione in questi ultimi anni si sia impegnata facendo eseguire lavori di carotatura e scavi che permettessero l’entrata della fibra all’interno dei fabbricati (collaborando con gli stessi amministratori condominiali, soprattutto nel Centro Storico), non sempre gli operatori delle linee telefoniche consentono il collegamento, lamentando la mancata copertura del palazzo interessato. L’obiettivo è quindi quello di poter fornire al singolo utente l’esatta situazione della sua abitazione, informandolo sull’effettiva presenza dell’infrastruttura nel proprio condominio.

“Apriamo una nuova tipologia di segnalazioni – dichiara l'assessore all’Innovazione e alla Semplificazione Andrea Girard – cercando di offrire ai nostri concittadini un servizio che crediamo possa essere utile, ovvero fornire notizie certe in merito alla copertura dell’infrastruttura di rete nella loro zona o abitazione. Su questo aspetto mi sento di ringraziare il Consigliere Enrici, che già da tempo segue il tema. Il nostro obiettivo è far diventare Cuneo una città sempre più smart. Grazie a Municipium cerchiamo di creare un legame virtuoso tra cittadini e amministrazione, con uno strumento di semplice utilizzo, utile per segnalare disservizi o situazioni critiche presenti sul territorio comunale e, dall’altra parte, rendere ancora più efficienti i processi amministrativi.”

Al momento le 14 categorie di Municipium per cui si possono inviare segnalazioni sono:

Disservizi Taxi : Segnalazioni riguardanti disservizi o problemi legati al servizio taxi della Città di Cuneo

: Segnalazioni riguardanti disservizi o problemi legati al servizio taxi della Città di Cuneo Manutenzione Suolo Pubblico : Manutenzione strade, piazze, marciapiedi e ciclabili

: Manutenzione strade, piazze, marciapiedi e ciclabili Raccolta rifiuti : Segnalazioni riguardanti anomalie sulla raccolta o sul conferimento dei rifiuti

: Segnalazioni riguardanti anomalie sulla raccolta o sul conferimento dei rifiuti Pulizia strade : Segnalazioni riguardanti lo spazzamento manuale e meccanizzato delle aree pubbliche

: Segnalazioni riguardanti lo spazzamento manuale e meccanizzato delle aree pubbliche Illuminazione pubblica : che rimanda all’apposita App Luce in Città di Iren

: che rimanda all’apposita App di Iren Servizio Sgombero Neve : Segnalazioni riguardanti lo sgombero neve su strade, piazze, parcheggi e ciclabili.

: Segnalazioni riguardanti lo sgombero neve su strade, piazze, parcheggi e ciclabili. Piante ammalorate su sede pubblica : Segnalazioni relative a: piante malate o cadute, rami pericolanti, nuove piantumazioni, (in sostituzione di alberi rimossi)

: Segnalazioni relative a: piante malate o cadute, rami pericolanti, nuove piantumazioni, (in sostituzione di alberi rimossi) Aree Cani : Segnalazioni relative a buche nel terreno e danni alle recinzioni

: Segnalazioni relative a buche nel terreno e danni alle recinzioni Aree giochi : Segnalazioni relative a danni o malfunzionamenti di attrezzature ludiche, per il fitness e playground

: Segnalazioni relative a danni o malfunzionamenti di attrezzature ludiche, per il fitness e playground Fontanelle e Irrigazione : Segnalazioni riguardanti danni o malfunzionamenti delle fontanelle e degli impianti di irrigazione

: Segnalazioni riguardanti danni o malfunzionamenti delle fontanelle e degli impianti di irrigazione Arredo urbano : Segnalazioni riguardanti danni a panchine, fioriere, tavoli pic-nic

: Segnalazioni riguardanti danni a panchine, fioriere, tavoli pic-nic Paline Intelligenti : Segnalazioni relative al funzionamento delle Paline intelligenti ubicate in città

: Segnalazioni relative al funzionamento delle Paline intelligenti ubicate in città Servizi online : Comunicazioni in merito ad eventuali malfunzionamenti dei siti web comunali e dei servizi telematici (sportelli digitali, lavaggio strade ecc...)

: Comunicazioni in merito ad eventuali malfunzionamenti dei siti web comunali e dei servizi telematici (sportelli digitali, lavaggio strade ecc...) Connessione fibra ottica: Segnalazioni riguardanti problemi con gli operatori delle linee telefoniche che non riescono a connettere, tramite fibra ottica, le abitazioni all'interno dei condomini