In bici lungo tutta la Liguria: sette ragazze del Saluzzese lanciano una sfida solidale

Una sfida sportiva lunga 305 chilometri, ma soprattutto un progetto nato per aiutare gli altri. Sono sette le ragazze del territorio saluzzese che domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, percorreranno in bicicletta, l’intera costa ligure, da Levante a Ponente, partendo da Marina di Carrara in Toscana per raggiungere Ventimiglia fino a Ponte San Ludovico, al confine tra Italia e Francia, affrontando anche oltre 2.200 metri di dislivello.

A ideare l’iniziativa sono state Michela Allasia, 22 anni di Saluzzo, e Morena Chiavassa, 27 anni di Piasco, unite dalla passione per lo sport e dalla voglia di condividerlo.

Insieme hanno creato il profilo Instagram ‘likeagirlllll, nato per coinvolgere altre persone nello sport e dare vita a un gruppo aperto anche a chi solitamente si allena da solo.

“Siamo due amiche che amano lo sport e che credono tantissimo nel valore del gruppo – racconta Michela Allasia –. Abbiamo iniziato a condividere i nostri allenamenti e le nostre uscite sui social proprio per questo: volevamo creare un punto di riferimento per chi magari ha voglia di muoversi ma non ha compagnia. Quando sei insieme agli altri trovi una motivazione diversa, ti senti trascinato e anche la fatica diventa più leggera”.

Un’idea semplice che, con il tempo, si è trasformata in qualcosa di più ambizioso coinvolgendo altre cinque amiche di Michela e Morena.

Il gruppo di cicliste è formato anche da Giulia Giretta, 26 anni di Revello, Chiara Reinaudo, 26 anni di Envie, Giulia Chiabrando, 24 anni di Saluzzo, Francesca Ferrato, 24 anni di Sanfront e Nicole De Santis, 32 anni di Genova.

“Ci piace metterci alla prova e spingerci oltre i nostri limiti – prosegue Allasia – ma ci siamo rese conto che tutto questo, da solo, rischiava di rimanere fine a sé stesso. Così ci siamo chieste: perché non dare un significato più grande a questa impresa? È da lì che è nata la decisione di legarla a una raccolta fondi e di contattare Mai+Sole”.

Il ricavato sarà infatti destinato all’associazione di Savigliano fondata nel 2007 dalla presidente Adonella Fiorito per sostenere donne, bambine e bambini vittime di violenza, offrendo supporto psicologico, aiuti concreti e attività di prevenzione nelle scuole.

Le sette cicliste affronteranno il percorso lungo la via Aurelia, con alcune deviazioni su strade secondarie per evitare le gallerie, passando poi sulla ciclabile tra Imperia e Ospedaletti, prima di raggiungere Ventimiglia e il confine francese.

“Sappiamo che sarà una giornata impegnativa – aggiunge Michela – perché 305 chilometri non si improvvisano. Abbiamo già fatto allenamenti lunghi, ma una distanza così è una sfida per tutte. Però non è una gara: ognuna farà quello che può. Se qualcuna dovesse fermarsi prima avrà comunque fatto qualcosa di importante".

La partenza è prevista tra le 3 e le 4 del mattino, mentre l’arrivo è stimato, dopo circa 15 ore, tra le 18 e le 19 a Ponte San Ludovico al confine italo-francese con Mentone, dove ad accoglierle ci saranno amici e sostenitori.

A garantire assistenza ci sarà un’auto al seguito, con punti di appoggio ogni circa 50 chilometri grazie ad Adele Chiavassa, sorella di Morena. Le ragazze saranno inoltre attrezzate per affrontare eventuali imprevisti lungo il tragitto.

Il progetto ha trovato anche il sostegno di alcune realtà che hanno creduto nell’iniziativa, tra cui So Food con le barrette energetiche, Acqua Eva, Cicli Mattio che ha fornito le divise tecniche e la Farmacia Fanizza per gli integratori.

“Quello che ci interessa davvero – conclude Michela a nome di tutte le partecipanti – è dimostrare che lo sport può diventare qualcosa di più, un modo per stare insieme, per motivarsi e anche per fare del bene. Se con questa pedalata riusciremo ad aiutare anche solo un po’ Mai+Sole, allora ne sarà valsa davvero la pena”.

Chiunque può contribuire alla raccolta fondi donando tramite Satispay al link: https://web.satispay.com/download/qrcode/S6Y-SVN--0180AB07-E927-4E8A-93DD-CB73D6D78563?locale=it

Oppure attraverso bonifico utilizzando l’Iban disponibile sul sito ufficiale dell’associazione Mai+Sole (maipiusole.it).