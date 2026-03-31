Magliano Alfieri, viaggio musicale ricorda la figura di Antonio Adriano a vent'anni dalla scomparsa

Domenica 12 aprile, alle ore 17, nella suggestiva cornice del Salone degli Stemmi del Castello di Magliano Alfieri, andrà in scena “Senti le rane che cantano, la sapienza dei canti popolari”, un viaggio musicale e narrativo che parla di un mondo contadino arcaico, apparentemente immutabile, che rivive nella sincerità della voce popolare, un’autobiografia collettiva cucita attraverso canti provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Sarà un invito a immergersi nella memoria profonda delle Langhe e del Roero, là dove la voce del popolo diventa racconto, storia e identità.

[Uno scatto dall'archivio di Antonio Adriano]

A vent’anni dalla scomparsa di Antonio Adriano, maglianese e instancabile custode delle tradizioni contadine, prende vita un evento che ne celebra l’eredità culturale e umana attraverso la forza evocativa dei canti popolari.

Amore e morte, leggende e storia, soprusi e vendette, fede e devozione: ogni brano è un frammento di vita, un racconto “dal basso” che restituisce dignità e profondità alla cultura orale. Un patrimonio che il maglianese Antonio Adriano (a cui è dedicato il concerto, nel ventesimo anno dalla sua scomparsa) ha contribuito a salvare e tramandare con passione, dedicando la sua vita alla ricerca etnografica e alla valorizzazione della memoria di Langhe e Roero.

Durante il concerto, proiezioni di fotografie e ricordi offriranno uno sguardo intimo sulla figura di Adriano, rendendo l’omaggio ancora più vivo e partecipato.

Paolo Cauteruccio - voce e fisarmonica, Francesca Pacileo e Nicola Olivieri - voci, Marco Sciammarella - pianoforte, chitarra, percussioni - Roberto Fabiani - batteria, accompagneranno il pubblico in questo percorso sonoro e emotivo.

L’iniziativa si inserisce nella rassegna promossa per il quinto anno consecutivo dall’Associazione Culturale Santa Cecilia, in collaborazione, tra gli altri, con gli Amici del Castello Alfieri, a testimonianza di un impegno condiviso nella tutela e diffusione delle tradizioni.

Un appuntamento da non perdere per chi desidera ascoltare, ricordare e riscoprire le radici attraverso le sue voci più autentiche.

Ingresso a offerta libera, prenotazione al numero 351 70 56 171 (anche whatsapp) oppure asso.santacecilia@gmail.com.