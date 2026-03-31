Servizio Civile Universale: domande aperte fino alle ore 14 di domenica 8 aprile

C’è tempo fino alle ore 14 di martedì 8 aprile per presentare domanda di partecipazione al Servizio Civile Universale, un’importante occasione di crescita personale e professionale rivolta ai giovani.

I progetti promossi dalla Provincia di Cuneo offrono ai partecipanti la possibilità di impegnarsi in ambiti diversi, contribuendo concretamente alla comunità e acquisendo nuove competenze. A questo link gli aspiranti volontari possono consultare i progetti e visionare il relativo materiale informativo.

Per partecipare è necessario: essere in possesso di SPID o CIE; avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti; essere cittadini dell’Unione Europea oppure regolarmente soggiornanti in Italia (per ulteriori requisiti si rimanda al bando e ai singoli progetti).

Il Servizio Civile prevede un impegno di 12 mesi, per un totale di 1.145 ore annue, con un rimborso mensile pari a 519,47 euro.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata: https://domandaonline.serviziocivile.it/

Dopo la chiusura del bando saranno pubblicate le date dei colloqui di selezione. L’avvio al servizio per i candidati idonei selezionati è previsto per il 18 settembre 2026.