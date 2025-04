Controlli della Municipale potenziati ad Alba: più pattuglie su strade, stazione e obiettivi sensibili

La Polizia municipale di Alba ha rafforzato la propria presenza sul territorio, intensificando i controlli in città in risposta a criticità legate alla viabilità, al maltempo e agli impegni straordinari di ordine pubblico. A riferirlo è il comandante Antonio Di Ciancia, che conferma un potenziamento dei pattugliamenti e delle attività di prevenzione.

Le attività di prevenzione si inseriscono anche nel quadro delle indicazioni della Questura, che ha chiesto un impegno straordinario per il monitoraggio delle grandi arterie di comunicazione e degli obiettivi sensibili, in vista delle festività pasquali e delle manifestazioni pubbliche previste in città.“

Il grosso dell’attività di questi giorni ha riguardato il traffico su ponti, tangenziale e circonvallazione, con particolare attenzione alle situazioni critiche legate al maltempo”, spiega Di Ciancia. “Abbiamo rafforzato la presenza con due pattuglie dedicate sugli assi principali: via Ognissanti e corso Nebbiolo da un lato, corso Canale e corso Asti dall’altro”.

I disagi non sono mancati. “Mercoledì siamo intervenuti per un incidente in zona Scaparoni, causato da guida in stato di ebrezza. Il conducente, trovato con tasso alcolemico superiore ai limiti, è stato soccorso e poi denunciato”. Nelle stesse giornate, il ponte strallato è stato teatro di un tamponamento a quattro veicoli. “Diverse auto hanno anche subito danni ai pneumatici per via delle buche e dei giunti saltati: abbiamo operato tutta la mattina di mercoledì e giovedì per gestire la situazione”.

Oltre alla viabilità, sono stati potenziati anche i controlli alla stazione ferroviaria, considerata area sensibile. “Non ci sono stati episodi segnalati, ma continuiamo con attività di monitoraggio, controllo e identificazione”, sottolinea il comandante.

Infine, la Municipale sarà presente anche in occasione della manifestazione pro-Palestina prevista per domani, sabato 19 aprile. “Il corteo partirà alle 16.30 da piazza Ferrero e si snoderà tra corso Fratelli Bandiera, la stazione, corso Matteotti, piazza Garibaldi, via Cavour e piazza del Duomo. Saremo presenti per regolare la viabilità e garantire la sicurezza lungo tutto il percorso”.