“Kabuki, ma anche Noh”: mostra di xilografie giapponesi al Museo Della Casa di Mondovì

La mostra “Kabuki, ma anche Noh” nel suo percorso itinerante, dopo il grande successo ottenuto alla Galleria d’Arte Antitesi Art Space di Torino ed al Museo Ugo Guidi 2 (MUG 2) nel cinquecentesco Palazzo Vescovile nel centro storico di Massa, in Toscana, approda nel Museo Della Casa di Mondovì.

L’importante evento è nato grazie alla collaborazione tra l’Associazione Culturale Fly Art, la Galleria Ai Tre Torchi di Torino (dalla quale provengono le opere) e l’Associazione “Mondovì Culturale” presieduta da Enrico Chebello.

L’esposizione, che consta di una collezione di oltre cinquanta xilografie originali che vanno dalla seconda metà dell’ottocento fino agli inizi del novecento, è arricchita da libri tematici, maschere dell’antico teatro giapponese e da alcuni video che esemplificano in modo tangibile, le differenze tra la tradizione teatrale Noh, contraddistinta da scenografie minimaliste e da una recitazione essenziale ed evocativa ed il Kabuki, teatro più moderno, improntato ad una maggiore dinamicità e libertà espressiva. Va sottolineato come ancor oggi queste due forme teatrali rappresentino per il Giappone e non solo, un tesoro storico di grande valore al punto da essere entrate di diritto nel 2008 nel Patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano