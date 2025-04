CICLISMO FEMMINILE - Nicole Bracco scaccia la sfortuna e vince in rosa anche a Pisa

Domenica 20 aprile a Ponte a Egola (Pisa) è la volta di “Pasqualando”. La classicissima, unica nel suo genere in tutta Italia, che vede competere nel weekend di Pasqua tutte le categorie di ciclismo su strada dai Giovanissimi agli Élite (atleti professionisti) sia maschili che femminili. Presenti le grandi autorità del ciclismo italiano, il presidente FCI Cordiano Dagnoni e molti atleti ex-professionisti come Fabiana Luperini, Andrea Tafi, Francesco Casagrande, Fabrizio Guidi, Manuele Mori e altri.

Per le Esordienti Donne è prova valida come 4ª tappa del Giro Interregionale d’Italia del Trofeo Rosa 2025. Una giornata dal tempo molto incerto (le allieve hanno corso con una pioggia torrenziale) e con forte vento contrario a tratti.

La saviglianese Nicole Bracco, classe 2011 (dicembre), in forza al team brianzolo SC Cesano Maderno, è stata la fautrice di una storica impresa imponendosi di forza anche in questa quarta frazione, scacciando la sfortuna di un doppio incidente meccanico nell’ultima tornata di gara. Una competizione percorsa a velocità altissime (media di gara di 39,5 km/h con un ultimo giro pazzesco percorso a quasi 45 km/h) su un tracciato completamente pianeggiante con molteplici curve da ripetersi dieci volte nel distretto industriale delle concerie di pellame ai piedi di San Miniato.

Una Cesano Maderno dominante in tutte le situazioni di gara, con molti tentativi di fuga sempre ricuciti dal gruppo di testa. Poi l’epilogo dell’ultimo giro, dove il cambio elettronico della bici di Nicole comincia ad avere problemi causandole due cadute di catena. A velocità così alte sembrava sfuggire di mano la possibilità di una vittoria, Nicole infatti a meno 4 km dal finale è costretta a staccarsi dal gruppo di testa per sistemare in corsa la propria catena.

Con una impresa titanica l’atleta piemontese rientra e risale la testa della gara grazie allo splendido aiuto della compagna di team Aurora Cerame (atleta del primo anno). Mancano 200 m e la maglia rosa di Nicole Bracco esce dalla testa del plotone e apre la danza di uno sprint regale conquistando anche la 4ª tappa del Trofeo Rosa. Il team Cesano Maderno vede vittoriosa per la seconda volta anche Aurora Cerame, nella classifica riservata alle Esordienti Donne del primo anno.

“Pokerissimo” commenta lo speaker di gara: un dominio incontrastato quello di Nicole, con 5 gare vinte su 5 disputate. Un weekend d’oro per le sorelle Bracco, perché anche Marisa Bracco tra le “Giovanissimi G5” vince la sua prima gara di stagione portacolori colori del Ardens Cycling Team di Savigliano.

Nicole difenderà la maglia rosa già oggi, nel Lunedì dell’Angelo a San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena), 5ª tappa del Trofeo Rosa.