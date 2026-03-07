 / Politica

Politica | 07 marzo 2026, 15:03

'Le Ragioni del SÌ' ad Alba e Santo Stefano Belbo

Due incontri sul referendum, con l’analisi e l’interpretazione del contesto politico da parte del giornalista Gianluigi Paragone

Si sono svolti in successione ieri, venerdì 6 marzo, due appuntamenti sul territorio albese, aperti alla cittadinanza, dal titolo 'Le Ragioni del SÌ', in vista del Referendum del 22 e 23 marzo, organizzati dal Comitato Spontaneo SÌ e coordinati dall’ex senatore Marco Perosino.

Nel pomeriggio il primo, presso l’Auditorium Cesare Pavese di Santo Stefano Belbo e in serata il secondo, ad Alba, presso il Palazzo Mostre e Congressi.

In entrambi gli eventi c’è stata la partecipazione dell’editorialista de La Verità Gianluigi Paragone, che ha portato il proprio contributo di analisi e interpretazione del contesto politico e istituzionale legato al referendum (vedi videointervista).

Nel corso della serata albese sono intervenuti l’onorevole Marcello Coppo, l’onorevole Monica Ciaburro, la consigliera regionale Federica Barbero, il consigliere regionale Claudio Sacchetto, il consigliere provinciale Rocco Politanó, William Casoni, coordinatore provinciale Fratelli D’Italia, il consigliere comunale di Alba Emanuele Bolla, Giulio Abbate ex vicesindaco di Alba e Andrea Lusso del Comitato Volontario Sì.

Dal comunicato stampa del Comitato Spontaneo Sì, si legge:

“Questi incontri nascono con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione di approfondimento e dialogo sui temi al centro della consultazione referendaria. In un momento in cui la partecipazione consapevole rappresenta un valore fondamentale della vita democratica, il Comitato intende proporre uno spazio di informazione e confronto sereno, nel quale ciascuno possa ascoltare, riflettere e formarsi un’opinione”.

Entrambi gli incontri sono stati seguiti da un pubblico numeroso.

Claudio Sacchetto

Claudio Sacchetto

Federica Barbero

Federica Barbero

Giulio Abbate

Giulio Abbate

Monica Ciaburro

Monica Ciaburro

Gianluigi Paragone

Gianluigi Paragone

William Casoni

William Casoni

Tavolo relatori

Tavolo relatori

Silvano Bertaina

