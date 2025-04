A Sampeyre un corso musica tradizionale di insieme e d'armonica

Al Cunvent inizia un corso di musica d’insieme!

Cosa significa suonare la musica tradizionale insieme ad altri musicisti e insieme ad altri strumenti musicali? Questo corso vuole essere un piccolo percorso alla scoperta dei modi di suonare insieme, ed è aperto a tutti gli strumenti musicali.

Si suoneranno musiche provenienti dalle valli occitane, ma anche dal Piemonte e dalla Francia.

Si esplorerà l’arte dell’arrangiamento, dell’improvvisazione.

Si cercherà di capire cosa significa suonare la musica tradizionale: insieme e nel mondo contemporaneo.

Per partecipare al corso basta saper suonare uno strumento musicale qualsiasi da almeno un paio di anni.

Ci saranno 5 incontri il martedì dalle ore 18,00 alle ore 23.00 con buffet condiviso. Si inizia il 6 maggio.

Corso di armonica:

Tre incontri per iniziare a suonare divertendosi

Un piccolo corso collettivo per avvicinarsi all’armonica a bocca, lo strumento musicale più pratico e tascabile che ci sia!

In tre incontri impareremo le tecniche di base, ci eserciteremo con semplici brani e scopriremo qualcosa in più su uno strumento che faceva parte della tradizione musicale della nostra valle.

Date degli incontri: tre venerdì, 09, 16 e 23 maggio

Orario: dalle 18.00 alle 20.00

Il corso è pensato per chi parte da zero, ma anche per chi ha già un’armonica e vuole iniziare a usarla davvero.

Serve un’armonica in tonalità di SOL (G).

Se non ce l’hai, possiamo ordinarla prima del corso: basta scrivere o telefonare.

Per iscrizioni e informazioni: è necessario scrivere a cunventrore@gmail.com oppure telefonare al 3474184372