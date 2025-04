A Valloriate la proiezione de "I giorni belli. Omaggio a Alberto Bianco e alla sua famiglia"

Nel mese di aprile continua la rassegna di eventi proposti dalle e nelle 32 strutture museali ed espositive della rete Maraman delle Valli Maira, Grana e Stura, progetto coordinato da Espaci Occitan e sostenuto dalla Regione Piemonte. Giovedì 24 aprile alle ore 20.45 il Museo “Guerra e Resistenza in Valle Stura” di Valloriate propone, presso il Centro Polifunzionale di Frazione Airale, la proiezione de I giorni belli. Omaggio a Alberto Bianco e alla sua famiglia, un film scritto da Alessandra Demichelis per la regia di Erica Liffredo, regista e sceneggiatrice di Cervasca, già autrice di numerosi documentari sulla storia e la cultura del territorio. Realizzato con l’Istituto Storico della Resistenza attingendo agli archivi filmati di Alberto e Dante Livio Bianco di Valdieri, il film narra la saga di una famiglia che attraversò il Novecento vivendone la Resistenza. Protagoniste silenziose ma altrettanto importanti di questa epopea sono le Alpi Marittime, teatro di avventure, ascensioni e combattimenti, spazio spirituale e luogo del dramma familiare, con la morte di Livio su quelle stesse montagne. I decenni seguenti, fatti di lavoro, viaggi e soddisfazioni professionali, sono i “giorni belli” della famiglia Bianco, in cui la serenità familiare si sovrappone all’ottimismo collettivo del “boom” economico. Alda e Alberto Bianco, sopravvissuti ai lutti familiari, documentano sé stessi attraverso l’uso sapiente della cinepresa amatoriale, restituendoci uno spaccato in cui privato e pubblico si alternano e si mescolano in un emozionante viaggio nel secolo scorso. Al termine della proiezione (45’), dibattito con la regista. L’ingresso è libero e gratuito. Per info Espaci Occitan, www.espaci-occitan.org, segreteria@espaci-occitan.org, tel. 0171.904075, Fb @museooccitano, Ig @museo.occitano.