Mondovì, telecamere di videosorveglianza in ospedale? Il NurSind: "Ancora niente di fatto"

Telecamere di videosorveglianza per garantire maggiore sicurezza al personale sanitario in servizio in ospedale.

Questo l'oggetto dell’accordo raggiunto tra sindacati e direzione dell’Asl Cn 1 nello scorso ottobre, a seguito di segnalazioni da parte della segreteria NurSind Cuneo in relazione a gravi episodi di insulti, minacce e aggressioni avvenuti a danni del personale nei nosocomi di Mondovì e Ceva.

“Sono trascorsi ormai sei mesi - spiega Davide Canetti, segretario provinciale NurSind Cuneo -, ma non abbiamo ancora riscontro sull’installazione di alcun dispositivo di videosorveglianza. Si tratta di un intervento che riteniamo fondamentale per garantire, almeno in parte, al personale di avere un deterrente contro il ripetersi di episodi di violenza verbale e fisica”.

Nei mesi scorsi in Gazzetta Ufficiale era stato pubblicato il provvedimento assunto dal Governo (si tratta del decreto legge n.137/2024) con la previsione di "misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria".

La misura ha modificato gli articoli 380 e 382-bis del Codice di Procedura Penale, che ora prevedono l'arresto immediato in caso di flagranza per reati commessi all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie, residenziali o semi-residenziali, pubbliche o private, a danno di persone, esercenti, personale sanitario o socio-sanitario, o che arrecano danni a materiali e strumenti destinati al servizio sanitario.