Cinquant'anni di Coro Milanollo: conto alla rovescia per la grande festa

Il Coro Milanollo di Savigliano si prepara a festeggiare un traguardo storico: cinquant’anni di musica, passione e impegno nella promozione della coralità. L’appuntamento con la grande celebrazione sarà nei giorni 13, 14 e 15 giugno 2025, in una cornice diffusa tra Villafalletto e Savigliano.

Ad animare i tre giorni saranno oltre 100 coristi che si uniranno sul palco per dare vita a un evento unico: un’esplosione di voci, emozioni e storie che coinvolgerà cori italiani e internazionali.

I nomi dei partecipanti saranno svelati prossimamente.

Oltre alla musica, ci sarà spazio per momenti istituzionali, eventi liturgici e commemorazioni storiche, il tutto pensato per coinvolgere l’intera cittadinanza, valorizzare il territorio e rendere omaggio alla storia del coro fondato dal Maestro Sergio Chiarlo nel 1975.

Uto Ughi per i Giovani: la musica come bene comune

A dare il via alle celebrazioni sarà un ospite d’eccezione: Uto Ughi, leggenda vivente del violino, che insieme al pianista Leonardo Bartelloni sarà protagonista di due giornate straordinarie, il 5 e 6 maggio, nei teatri Toselli di Cuneo e Milanollo di Savigliano.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito del progetto “Uto Ughi per i Giovani”, è pensata per avvicinare le nuove generazioni alla musica classica attraverso coinvolgenti lezioni-concerto. Alcune scuole di Cuneo, Racconigi, Marene e Savigliano parteciperanno attivamente, in un percorso educativo che mette al centro la musica come esperienza viva, inclusiva e trasformativa.

Una grande opportunità per oltre 600 studenti, che non solo ascolteranno dal vivo alcuni dei più celebri brani del repertorio classico, ma avranno l’occasione di dialogare con gli artisti, scoprendo il potere della musica come linguaggio universale e strumento di crescita.

Un anniversario da vivere insieme

Il cinquantenario del Coro Milanollo sarà più di una festa: sarà un progetto culturale corale, aperto, gratuito, diffuso, che attraverserà piazze, teatri, scuole e chiese. Un’iniziativa capace di creare rete tra città, istituzioni e cittadini, ponendo la musica al centro della vita della comunità.

Il programma completo e i protagonisti saranno svelati a breve.