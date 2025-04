Successo per il primo gemellaggio musicale tra il Corpo Bandistico Alta Valle Tanaro e quello friulano de “I Cjastinars” di Muris di Ragogna

Grande emozione a Garessio per il primo gemellaggio musicale tra il Corpo Bandistico Alta Valle Tanaro e quello friulano de “I Cjastinars” di Muris di Ragogna.

Oggi, venerdì 25 aprile, il borgo valtanarino si è animato con una sfilata congiunta per le vie del paese con l'esecuzione di alcuni brani a bande riunite e si conclusa con una festa in Piazza Marconi con la preparazione della polenta saracena.

La banda ospite è stata accolta in municipio dall'assessore Michele Odda che ha portato i saluti dell'amministrazione, con uno scambio di libri e doni, con la vice sindaca di Ragogna.

“Un'occasione per la nostra di farsi conoscere e creare nuovi legami di amicizia - spiega Odda - Ringraziamo il Corpo Bandistico Alta Val Tanaro per aver organizzato questo evento che ha richiamato tanta gente in paese, il gruppo ospite, la pro loco, gli alpini e le attività ricettive del paese che sono sempre disponibili e presenti".

“Un'occasione per la nostra di farsi conoscere e creare nuovi legami di amicizia - aveva anticipato il presidente del Corpo Bandistico Alta Valle Tanaro, Isaac Carrara -. Inoltre speriamo di poter ricambiare al meglio l'ospitalità e amicizia con cui siamo stati accolti nel 2023 a Muris e che vengano apprezzati al meglio il nostro paese e territorio. Ringraziamo Comune di Garessio per la collaborazione, Pro loco Garessio, Gruppo Ana Garessio e Caffè Torino”.