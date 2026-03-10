A Marene l'ultimo saluto a Francesco Fogliato, già presidente dell'Avis

Il lutto rattrista sempre le nostre famiglie, anche quando si è preparati e l’età non è più giovanissima. Ci sono però situazioni in cui il lutto, indipendentemente da tutto, colpisce in profondità anche le nostre Comunità. Questo è il caso di Marene che in questi giorni vive la separazione da Francesco Fogliato, per tutti Cesco, che si è spento all'età di 84 anni.

Per lunghi anni impegnato in politica, legato da profonda stima e amicizia con Don Pietro Avataneo, per anni Presidente carismatico dell’Avis Marenese ma anche e soprattutto un uomo che ha vissuto con sua moglie, Maria, 60 anni di legame profondo con un’intensità unica, incarnando il vero senso dell’essere Coppia e Famiglia.

Insieme hanno trasformato il lutto più disumano della perdita di un figlio nel dono di saper, con discrezione, essere vicini a chi era nella sofferenza. Hanno avvicinato e parlato a più generazioni, ascoltato e curato le ferite di tanti, ispirato riconciliazione con le sofferenze della vita e apertura al bello che ci avvolge.

Ora tutta Marene si sente orfana, come quando perdi un amico intimo, un papà, un fratello, un punto di riferimento. Ma Francesco per tanti anni ha seminato ed ora, per altrettanto tempo, la Comunità Marenese saprà ritrovare nelle scelte di ogni giorno il suo insegnamento, portando avanti i suoi ideali e le aspirazioni più profonde. Grazie Cesco!

Questa sera alle 20.30 il Santo Rosario nella parrocchia della Natività di Maria Vergine dove, domani alle 10, si terranno i funerali.