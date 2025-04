Svolta la tua vita sentimentale: l'Amore è a portata di chiamata!

Didascalia in copertina: Chiamaci per un appuntamento senza impegno, qualcuno sta aspettando proprio te! Telefono: 3403848047

Sei stanco della solita routine e desideri dare una scossa alla tua vita, magari incontrando l'amore? L'Agenzia Anna&Anna, con vent'anni di esperienza nel cuore del Piemonte e della Liguria, è pronta ad accoglierti e guidarti in questo entusiasmante percorso. Proprio come scegliere con coraggio un piatto nuovo al ristorante per scoprire sapori inaspettati, agire è il primo passo per assaporare una vita sentimentale appagante. Non restare immobile a lamentarti della solitudine: le opportunità esistono, ma solo chi si mette in gioco può coglierle.

Chiamaci senza impegno, ti ascolteremo!

Il numero è il 340 3848047 e il sito è il seguente: www.annaeanna.net

"Perché con noi, anche i cuori solitari trovano la loro metà!"

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui, single, 65 anni

Bel signore brillante, divertente, ha sempre una battuta pronta, e sa come far sorridere una donna, 65enne, imprenditore, vedovo, un figlio grande già sposato, che vive all'estero, nel tempo libero fa volontariato, gioca a golf, balla il liscio, ama viaggiare, il suo sogno è di incontrare una brava signora, con cui condividere tutte queste cose. Chiama il 3403848047!

Annunci per Lui

Lei, single, 35 anni

Meravigliosa ragazza piemontese, 35enne, sempre allegra, positiva, insegnante, vive sola, ha molti amici e una bella famiglia, ama la montagna e gli sport all'aria aperta, vorrebbe incontrare un uomo semplice, non importa se piu' grande, di cui innamorarsi, e con cui sposarsi, o convivere. Contattala al 340 3848047!

Lei, single, 42 anni

Bellissima, grandi occhi verdi, capelli biondi, bel sorriso sensuale, ha un bel fisico armonioso, è italiana, 42enne, lavora, le piace cucinare, ama andare in moto, crede nel vero amore e cerca l’uomo giusto, anche più maturo, ma che sappia farla sorridere e con cui stare bene, insieme e per il resto della vita., contattala al 340 3848047!

Lei, single, 55 anni

È una donna generosa, fa volontariato, ex-cuoca per gli Alpini, è una bella signora piemontese, bionda, occhi celesti, 55enne, ama la vita tranquilla, coltiva l'orto e il giardino, vive sola e sarebbe felice anche di trasferirsi, se incontrasse un bravo signore, anche più maturo, ma affettuoso, cui volere bene, chiama al 340 3848047!

Stai cercando una relazione duratura? L'hai trovata tra questi "Annunci per Lei oppure per Lui"?

Seguici anche Facebook e Instagram per trovare altri “Annunci per Lei oppure per Lui”.

Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 340 384 8047

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

