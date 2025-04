Incendio a Farigliano: notte di lavoro per i Vigili del Fuoco

Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco, a Farigliano, per domare un incendio divampato sul tetto di un'abitazione in via delle Ripe.

L'allarme è giunto poco prima delle 22,30 di venerdì. Sul posto la squadra di Mondovì e quella di Cuneo con l'autoscala, in un secondo momento coadiuvati dai volontari di Dogliani e di Fossano.

L'intervento dei pompieri ha consentito di fermare le fiamme prima si propagassero ulteriormente, raggiungendo i tetti di case limitrofe.

Non si registrano, fortunatamente, feriti o ustionati ma solo danni materiali, piuttosto ingenti dal momento che la parte del tetto colpita dall'incendio è crollata all'interno della casa.

Situazione tornata sotto controllo in mattinata.