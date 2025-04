“Peter Pan, ovvero Il mondo che non c’è" al Teatro del Marchesato

Il Teatro del Marchesato di Saluzzo chiude la sua consueta stagione teatrale nel mese di maggio con lo spettacolo “Peter Pan, ovvero Il mondo che non c’è”, un testo di Raffaella de Vita con la regia di Lucetta Paschetta, in scena per tre weekend consecutivi: venerdì 9 e sabato 10 maggio, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 maggio, venerdì 23 e sabato 24 maggio sempre alle ore 21.

Nonostante il titolo rimandi alla celebre fiaba per bambini firmata James Barrie, lo spettacolo in realtà non è specificatamente dedicato a un pubblico infantile, infatti la storia di Peter Pan è un pretesto da cui l’opera parte per raccontare l’intera vicenda. “Peter Pan” è l’opera che una compagnia teatrale vuole mettere in scena, e durante lo spettacolo il pubblico assisterà a un continuo alternarsi tra messa in scena e realtà, tra personaggio e persona, che a sua volta è personaggio perché parte di una messa in scena che sta avvenendo in quel momento.

Peter Pan diventa dunque un simbolo, il simbolo di quella parte bambina dentro di noi che rifiuta le regole del mondo adulto e della realtà, dal quale gli attori hanno il privilegio di poter evadere, coinvolgendo il pubblico che li segue e riuscendo, in certi casi, addirittura a spiccare il volo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Teatro del Marchesato al numero 3336979063 tramite chiamata o messaggio whatsapp.