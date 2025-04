Racconigi, l'Arimondi-Eula e l'ANPI hanno ripercorso storie e luoghi della Resistenza racconigese per celebrare la Liberazione

Giovedì sera 24 aprile, sotto l’Ala Mercatale, Racconigi ha commemorato l’80° Anniversario della Festa della Liberazione alla presenza dei rappresentanti dell’ANPI e delle autorità cittadine. La cerimonia ha visto il contributo attivo dell’Istituto “Arimondi-Eula” da parte degli studenti che hanno partecipato al Concorso “Racconigi Resistente” e degli alunni delle classi quinte che hanno aderito al progetto “Il treno della memoria”. Entrambe le attività hanno rappresentato un’occasione per riflettere su valori di libertà, pace e tolleranza, preziosissimi ma non scontati, come ci insegna la Storia e come ci ricorda il Presente. Mai come oggi spetta ai giovani il compito di coltivarli e difenderli e per far questo è necessario conoscere il nostro Passato.

In particolare, il Concorso promosso dall’ANPI locale, partendo da storie, luoghi e personaggi racconigesi, ha permesso di riflettere sul valore del movimento di Resistenza Nazionale, senza il quale non avremmo una Repubblica democratica e la nostra Costituzione. Ed è questo che è piaciuto più di tutto ai ragazzi, diventare gli “storici” della città: consultare i documenti, il Diario di Don Saglietti, i saggi di Beppe Marinetti, di Gianfranco Capello e Pierfranco Occelli, ritrovare fotografie e testimonianze nei cassetti di nonni e bisnonni, visitare i luoghi della Resistenza, fermarsi a leggere quelle lapidi che spesso si ignorano.

Ogni studente ha poi rielaborato le informazioni raccolte secondo le proprie attitudini e sensibilità: attraverso disegni, poesie, lettere e interviste immaginarie, oppure realizzando video e podcast. Alcuni addirittura hanno recitato il ruolo di partigiani nella boscaglia e altri hanno suonato canti della Liberazione. Il risultato, come sottolineato dal Presidente della Giuria, il Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo Prof. Gigi Garelli, e da Pierfranco Occelli, presidente dell’ANPI racconigese, è stato un prodotto di altissimo livello, che ha reso impegnativa la scelta dei vincitori.

Numerosissima la partecipazione di pubblico, soprattutto di giovani, che al termine della commemorazione ha potuto visionare i lavori grafici in una mostra allestita dagli studenti sotto l’ala. Per quel che riguarda i video e i podcast, l’ANPI, in collaborazione con l’ “Arimondi-Eula”, organizzerà una serata di presentazione nel mese di maggio.

Come sottolinea la Vicepreside Mara Mancardo: “Coinvolgere i nostri studenti in “occasioni” di storia è il metodo migliore per avere Presente e Futuro consapevoli e partecipati. Un grazie al Comune di Racconigi, sempre presente per la scuola, e all’ANPI, per l’idea del concorso e per i generosi premi. E un GRAZIE al nostro Istituto…presente e futuro”.