Savigliano, convegno dell’associazione Panta Rei: “80 anni dopo il conflitto: occasione per la pacificazione?”

L’associazione Panta Rei, presieduta dall’avvocato di Moretta Carla Sapino, promuove a Savigliano per lunedì 28 aprile, ore 20,45, presso la sede della Società di Mutuo Soccorso in piazza Cesare Battisti 7, un convegno dal titolo “80 anni dopo il conflitto bellico. Opinioni idee e confronti: un’occasione per la pacificazione?”.

Dopo l’introduzione della presidente, relazioni di Paolo Chiarenza (“La guerra dei vinti) ed Elio Ambrogio (“La guerra dei vincitori”). Sono previsti interventi di Aldo Meinero, maggiore della Divisione Cuneense (“Testimonianze di combattenti sul campo”; Federica Barbero, consigliere regionale del Piemonte (“I nuovi rapporti istituzionali”); Alberto Deninotti, sindaco di Marene (“Il punto di vista dei giovani”); Maurizio Paoletti, avvocato, ex sindaco di Boves (“Un esempio di pacificazione”); Giorgio Felici, presidente Confartigianato Imprese Piemonte (“Testimonianze”); Guido Giordana, sindaco di Valdieri (“Una testimonianza di pacificazione).