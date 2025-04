Inalpi, vertici in visita al consolato generale cinese a Milano

“Un percorso di conoscenza, un cammino per costruire nuove opportunità di sviluppo e crescita” – con queste parole Ambrogio Invernizzi – presidente Inalpi S.p.A. – descrive l’incontro avvenuto mercoledì 23 aprile - presso il Consolato Generale di Cina a Milano – tra alcuni membri del CDA dell’azienda cuneese e il Console LIU Kan.

Ed il termine “cammino” ben descrive il percorso di condivisione e conoscenza bilaterale che l’organizzazione di Moretta sta portando avanti nell’ultimo anno. A giugno 2024 Inalpi ha infatti preso parte a Marca Cina, che ha rappresentato un’opportunità di approfondimento della conoscenza di un mercato nel quale l’azienda cuneese è presente da tempo anche con una propria sede commerciale. L’evento ha segnato un nuovo punto di partenza che si è poi sviluppato con la visita del Console Generale LIU Kan agli stabilimenti Inalpi avvenuta nel mese di settembre e alla partecipazione al China International Import Expo svoltasi a Shanghai nel mese di novembre.

Una strada fatta di incontri e scambi che punta a costruire una collaborazione solida e duratura, un progetto non del tutto scontato in un periodo storico connotato da tensioni e incertezze che però Inalpi compie, come sempre, con spirito di lungimiranza, per costruire nuovi punti di partenza, per realizzare progetti che avranno come focus lo sviluppo del marchio Latterie Inalpi e che puntano alla valorizzazione di un prodotto proveniente da una filiera del latte che rappresenta un sistema virtuoso e consolidato.

Un’idea questa che ha visto, nella recente presentazione del Bilancio di Esercizio 2024, un’importante conferma. I dati hanno infatti messo in luce la crescita di Inalpi nelle esportazioni, con un risultato che si è attestata ad un +16% - pari a oltre 32 milioni di euro – generata dal canale industrial, GDO, importatori e distributori estero.

E nello spirito della reciproca conoscenza e condivisione i vertici Inalpi hanno invitato il Console Generale LIU Kan ad una visita presso lo spazio espositivo che l’azienda di Moretta allestirà, dal 5 all’8 maggio, in occasione di TuttoFood, la fiera B2B del settore agroalimentare.

Inalpi prosegue quindi in questo percorso imprenditoriale anche attraverso la creazione di relazioni che siano di supporto ad una crescita che va oltre i confini e che punta a raccontare le eccellenze del nostro territorio e del Made in Italy.